«Le 16 mai ne sera pas le jour de l’ouverture du procès de Sonko-Adji Sarr» (Me Ciré Clédor Ly)

Ciré Cledor Ly : le 16 mai ne sera absolument pas le jour de l’ouverture du procès criminel.

Le procès criminel obéit à certaines réglées spéciales de procédure avec des exigences de respect sur le plan strictement procedural, de formalités obligatoires et préalables.

Nous garderons à l’esprit qu’il s’agit d’une conspiration politique dont l’objectif déloyal est de priver un opposant politique de des droits de competir à une election lui permettant d’acceder aux plus hautes fonctions de l’Etat à savoir la Présidence de la République et, de continuer à occuper une charge publique.

La justice arrimée à l ‘exectif,s’affranchir t elle à l’occasion où va t elle continuer à servir un homme et des predateurs en sabordant définivement sa Mission ? Ce choix sera celui des seuls juges

Enfin, ma conviction personnelle est que l’état defie le peuple en sous estiment la force et la déterminanatiin de ce dernier.

La coalition des trois pouvoirs n’a plus comme adversaire le président Ousmane sonko,mais tout un peuple décidé et tout à fait prêt à l’affrontement.

L’état du Sénégal manque manifestem de sagesse et de clairvoyance et la communauté internationale manque de réactivité et de force dissuasive pour empêcher une issue qui augure une fin tragique,dont nul ne devra douter qu’elle sera une victoire des patriotes et nationalistes Senegalais et Africains.

C est le destin d’un peuple d’un peuple Qui est en jeu et le peuple a tout à y gagner pour consolider l’Etat de Droit et la Démocratie.

Un frein à la persécution les hommes politiques, aux arrestations câblées et la libération sans condition de tous ces centaines de jeunes embastillés, est une exigence Républicaine.

La jeunesse Senrgalaise est résolue à écrire l’histoire contemporaine de ce pays et, d’impulser par son exemple de courage et de détermination, un surplus de souffle aux autres patriotes d’Afrique.

Maître Ciré Clédor ly

Avocat du collectif de la Défense du Président Ousmane sonko