Un éclat de rires et une accolade auront suffi à faire voler en éclats Yewwi

« Yewwi Askan wi »… Libérer le peuple, qui pourrait s’opposer à une mission si noble ?

Cette formule a le double avantage d’une part, de suggérer que le peuple était sous le joug de la servitude et d’un maître tyrannique et d’autre part, d’apporter à ce peuple la liberté et la dignité. Il faut reconnaître que cette appellation ne manque pas de panache.

Après avoir fait croire que les malheurs de tous les « gorgorlous » du Sénégal, ces gens si braves, si travailleurs, si honnêtes, si parfaits, proviennent d’un seul et unique bourreau : Macky Sall.

Il devient facile de leur promettre qu’il suffit de les libérer de son régime d’oppression pour qu’ils soient épanouis. Ce n’est pas très honnête mais c’est diaboliquement génial.

Pour réussir le tour d’illusion, aucun acteur n’est de trop. Des anciens ministres, socialistes, libéraux, des Cheikh Antaïstes, des politico-religieux, des panafricanistes, syndicalistes, activistes, agitateurs violents et insulteurs, des anciens benno bokk yakaristes, des nationalistes fanatiques, des habitués des prétoires, qui ai-je oublié encore… ah oui, les droits de l’hommistes altruistes et évidemment désintéressés, et pour finir quelques curieux.

Ça fait du monde. Mais cela en fait-il un programme, une idéologie, un projet ? Pas sûr…

Petite parenthèse frivole : « ma voisine qui n’a pas fréquenté les bancs de l’école me demandait après le discours du leader du Pastef : « waw procè bi Sonko di wakh 2024, ma fog ni le 16 la »? Après un temps d’hésitation j’ai compris qu’elle parlait du « projet » mais avec sa prononciation wolof, projet et procès ne font qu’un. Les mauvaises langues n’y verraient aucune différence d’ailleurs. Je me contenterai d’en sourire. »

Ainsi donc, cette collection hétéroclite de personnalités que constitue Yewwi, se pose en alternative de gouvernement ? Y croient-ils eux-mêmes ou font-ils encore l’effort de s’en convaincre ? Il aura suffi d’une photo montrant le Président Macky Sall échangeant de civilités avec les membres de Yewwi pour qu’une crise éclate. Heureusement que Macky ne les a pas invités à déguster un « soupou kandja » à Mermoz, alors là, ça aurait été coups de poings, « mae geri » et revolver entre eux.

Ils nous ont déjà donné quelques spectacles de ce genre. Arrêtons-nous là, il ne faudrait pas leur donner des idées pour départager les candidats de la coalition pour 2024, on ne sait jamais…Non, pour le moment la riposte organisée quelques jours plus tard par la conférence des leaders de Yewwi a été civilisée, tout aussi photogénique et empreinte de courtoisie. Respect !

L’identité et le contenu politiques de cette coalition étant difficile à décliner, on ne va pas leur reprocher d’assurer au moins une belle image et un emballage solide. Pour la qualité on verra plus tard…

C’est bien regrettable, l’offre politique et l’avenir du Sénégal pourraient être comparés à un vulgaire produit de supermarché à vendre dont des spécialistes assurent le merchandising.

Alors qu’appliquer des politiques publiques, consiste a minima à mettre en œuvre un ensemble d’actes, de moyens, de lois qui soient en cohérence avec une vision globale et cela nécessite d’avoir des acteurs politiques qui les partagent.

Peut-on être rassurés quant à l’élaboration, l’exécution et le suivi d’un programme par des politiciens qui ont si peu de convergences entre eux ? Peut-on être rassurés pour la bonne gestion de nos deniers publics confiés à des alliés qui se font si peu confiance l’un l’autre ? Eux qui se connaissent si bien !

Il y a quelques jours, monsieur le Maire de Dakar nous a offert une longue conférence de presse durant laquelle il a beaucoup parlé de Khalifa Sall, de Sonko, de Macky Sall et de lui-même. On en a pas mal appris sur l’envers du décor, les manipulations des uns et des autres, une conception de la vérité très libre et démocratique. Aussi nous a-t-il confirmé que pendant qu’ils appelaient nos enfants à se battre, ces braves guerriers négociaient en douce. La vie des enfants était donc de la monnaie de change. Au moins maintenant c’est clair.

Cependant, j’ai dû rater le moment où il a parlé des vrais problèmes et du cadre de vie des dakarois et des sénégalais! Peut-être l’a-t-il fait après la conférence de presse à l’abri des caméras ?

Le maire de Ziguinchor lui a emboîté le pas dans un « live », avec un ton obséquieux dont lui seul a le secret. Il a appelé au combat et au sacrifice une énième fois pour la défense de sa personne, étant entendu bien sûr, que le défendre c’est défendre le « procè » comme dirait ma voisine.

Il s’est même aventuré à donner des conseils à ses militants. Il les a comparés à des individus qui iraient éteindre un petit feu de rien du tout au coin de la rue, laissant derrière eux leur maison ravagée par des flammes. C’est maintenant qu’il se rend compte du type de militants qui le suivent ? Celui qui a conseillé à Sonko de demander à ses militants de réfléchir dorénavant, l’incite à scier la branche sur laquelle il est assis. S’ils se mettent à réfléchir, ils risquent d’exiger de Sonko qu’il leur rende des comptes.

Avec ses alliances incongrues et compromettantes, est-il encore lui-même dans le projet ? D’ailleurs qu’est-il devenu à part « khekh, khekh et khekh » pour le chef ?

Plus globalement, il serait d’ailleurs intéressant d’avoir des statistiques sur les sujets traités par les hommes politiques et les media dans notre cher pays. Combien d’heures d’antenne et d’articles ont porté sur les hommes politiques eux-mêmes et les questions de processus électoral, et combien ont porté sur les préoccupations des sénégalais ? Les hommes politiques sont censés être au service du peuple mais on a souvent le sentiment que c’est l’inverse. Ça sera le thème d’un prochain coup de gueule.

En attendant, j’interpelle le CNRA, ces statistiques existent-elles, à l’instar de celles de l’ARCOM en France ?

Il ne serait pas inutile de se poser la question sur les alliances et coalitions dans notre pays qui n’ont comme seul et unique projet que l’accession au pouvoir ou la conservation de celui-ci. Sur ce point, les journalistes ont un rôle clé et doivent aider la population à avoir une lecture éclairée des programmes et des enjeux. Certes les sujets sérieux et techniques ne font pas recettes, mais devront-ils se rappeler les principes de responsabilité citoyenne de leur profession, tels que Kovach et Rosenstiel l’ont décrit dans leur livre « Les éléments du journalisme ».

À force d’écouter la plupart des hommes politiques, on en oublierait qu’il s’agit de sujets sérieux. À l’exception notable de 1962, le Sénégal n’a pas vraiment connu de crises institutionnelles majeures, sans doute en raison d’un régime présidentialiste fort.

Mais à force de combinaisons, de stratagèmes, de flou artistique, de manque de programme sérieux, de populisme, de démagogie, de dégagisme, notre pays n’est pas à l’abri de rompre les équilibres qui nous préservent de l’instabilité. Les dernières élections législatives et municipales devraient être perçues comme une alerte. Les électeurs ont lancé un signal fort au regard des profils de certains députés qu’ils ont choisis. Ce choix semble être celui de la contestation et de la rupture plutôt que celui de la continuité, tant pis si cela produit du désordre. La colère a pris le dessus sur l’espoir et le sens de la mesure.

Si les sénégalais portent aux responsabilités les instigateurs des événements chaotiques de mars 2021, alors cet épisode est peut-être plus qu’un simple accident. Une partie de la population a des velléités d’anarchie. L’indiscipline à laquelle nous sommes habitués est en voie de développement, et pour ça au moins, nous n’avons pas besoin d’aide étrangère, nous savons trouver les ressources en interne. Les derniers appels à l’insurrection et à la désobéissance civique du leader de Yewwi montrent notre expertise locale en la matière.

Mais le chaos n’est pas une fin en soi et ils le savent très bien. C’est juste pour établir un rapport de force et dialoguer ou plutôt marchander.

Ils nous fatiguent ces combinards. Que chacun respecte les lois, codes, règlements, l’éthique, la déontologie, bref le Sénégal tout simplement ; et les vaches seront bien gardées, pas besoin d’aller déblatérer.

À moins que le dialogue ne porte sur l’éducation, l’économie ou la politisation étouffante du pays ? Bon, faut pas rêver, on ne va quand même pas attendre d’eux qu’ils parlent de nous. « La démocratie est la forme de gouvernement où le peuple a le pouvoir de choisir celui qui l’escroquera » (Robert Byrne).

B.S.