Le 9 septembre…l’heure de la «NOUVELLE RESPONSABILITÉ»

Le 09 septembre 2024 sera une date à retenir dans l’histoire politique du Sénégal.Une date repère qui marquera d’une manière indélébile l’existence de la NOUVELLE RESPONSABILITÉ dont le rôle essentiel sera de participer à l’animation de la vie politique.

La NOUVELLE RESPONSABILITÉ est un groupement de personnes d’égale dignité unies autour d’un programme politique qu’elles souhaitent voir mettre en oeuvre.

En tant que parti politique avec à sa tête le chef de l’opposition démocratique sénégalaise,elle concourt à l’expression du suffrage.

La NOUVELLE RESPONSABILITÉ ambitionne d’être l’intermédiaire entre le peuple et le gouvernement de par le sérieux de ses responsables,militants,sympathisants et des sénégalais de tous bords qui la composent.Elle utilisera tous les moyens légaux et démocratiques que lui offrent les lois et règlements pour y arriver.

Avec un programme très bien élaboré,la NOUVELLE RESPONSABILITÉ présentera ses propositions pour un sénégal développé au plan économique,social,culturel qui n’abandonnera personne au bord de la route.

Remporter l’élection sera pour la NOUVELLE RESPONSABILITÉ,une reprise intelligente de ses propositions dans le projet d’un gouvernement entièrement représentatif du peuple.Ainsi,le respect de la parité,le respect de la part que doivent occuper toutes franges d’âge de la société sénégalaise ,principalement des jeunes et des femmes sera marqué d’actions et de décisions inaltérables.

Parti politique (chef de l’opposition),elle donnera dans tous les secteurs d’activités

des solutions alternatives à la politique de la majorité en place pour ainsi remplir une fonction « tribunitienne » en traduisant le mécontentement des sénégalais .

La conquête et l’exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée est l’objectif à atteindre avec la grande majorité des sénégalais.

Véritable animatrice du débat politique, la NOUVELLE RESPONSABILITÉ contribuera de manière efficace et effective à structurer l’opinion publique.La vie politique sénégalaise a une tendance à la professionnalisation,la NOUVELLE RESPONSABILITÉ compte alors acquérir un rôle extrêmement important de sélection des responsables appelés à gouverner.

Parti politique de cadres,de toutes classes,de masses,la NOUVELLE RESPONSABILITÉ aspire à la transformation de la société et la réalisation d’un ordre social nouveau dans un Sénégal où les jeunes et les femmes doivent être le fer de lance de son développement.

Pour cela, elle va s’appuyer sur une organisation structurée et hiérarchisée et sur le grand nombre d’adhérents possible.

La NOUVELLE RESPONSABILITÉ se veut d’être une organisation durable dont l’espérance de vie politique est supérieure à celle de ses dirigeants, bien établie aux échelles locale, nationale et internationale , avec une volonté de ses dirigeants de prendre et d’exercer le pouvoir avec d’autres partis et mouvements qui travaillent pour le bien-être des populations et le développement du pays.

C’est ,le Sénégal situé sur le point le plus occidental de la côte africaine, occupant une place privilégiée parmi les Etats de l’Afrique au sud du Sahara qui a besoin qu’une NOUVELLE RESPONSABILITÉ soit mise en exergue pour le bien de ce continent. Cette terre de rencontre qui a su combiner harmonieusement le fonds de civilisation négro-africaine avec les apports successifs de l’islam arabo-berbère et des valeurs et techniques de l’Occident ne saurait abandonner son rôle extrêmement important dans l’unité africaine.La NOUVELLE RESPONSABILITÉ avec à sa tête l’un des meilleurs diplomates,l’un des meilleurs en économie…etc se doit d’y apporter une touche spéciale pour refermer cette déchirure qui continue d’inquiéter.

Autant le Sénégal restera la porte ouverte vers l’extérieur et constituera la porte occidentale d’une partie du continent africain, s’efforcera,ayant conscience de la diversité et de la complémentarité des civilisations, d’être un lieu dans lequel la modération et l’équilibre sont des valeurs fondamentales,la NOUVELLE RESPONSABILITÉ renforcera dans la continuité ce leadership.

En jetant son dévolu dans une NOUVELLE RESPONSABILITÉ,Amadou Ba,tous ceux qui l’accompagnent dans cette mission s’imposent l’obligation qu’a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d’en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc. Une attitude devenue extrêmement rare dans notre pays depuis la venue dans le champ politique certaines figures.Cette NOUVELLE RESPONSABILITÉ est la charge, la mission conférée à cet homme,à ses compagnons par le peuple sénégalais devant qui ils doivent répondre de leurs actes.

Faire de sorte que la NOUVELLE RESPONSABILITÉ ne soit pas uniquement un fait,mais aussi une valeur,est la mission exaltante qui renvoie à des valeurs d’éthiques (ou morales).

Quand un parti politique dont a sa tête le chef de l’opposition sénégalaise décide d’augmenter sa RESPONSABILITÉ,il augmente assurément la LIBERTÉ des sénégalais.

Ce parti politique NOUVELLE RESPONSABILITÉ, son leader savent alors que la RESPONSABILITÉ est le prix à payer du succès de notre pays en tous domaines.

Djibril SENE