Mandiaye Gaye rend hommage au défunt Kacc Ndukur

Abdou Ndao, Kacc Ndukur, comme il préférait être appelé, est parti subitement à la surprise générale de ses parents, amis camarades et fans. Ndukur, toujours souriant, de bonne humeur mais un débatteur redoutable et pertinent, est ainsi arraché à l’affection de tout ce beau monde qui le chérissait tant et, chacun pour des raisons personnelles. Abdou était très attaché à moi pour ses raisons qui lui étaient propres et cela, depuis élève au Lycée Limamoulaye puis à l’UJDAN et au PIT.

Abdou était un brillant élève et plus tard, brillant étudiant aussi, parmi les premiers de l’UGB. Il a été très tôt, un dirigeant du mouvement des élèves et plus tard, celui des étudiants. À l’époque, les dirigeants des élèves et étudiants étaient choisis parmi les meilleurs, les plus intelligents, courageux, honnêtes, pertinents et sérieux, qui savaient négocier fermement avec les autorités pour la défense des intérêts des élèves et étudiants, sans sacrifier leurs mandataires, en échange de bourses à l’étranger ou d’autres privilèges. Cette race, de dirigeants d’élèves et d’étudiants, a complètement disparu de l’espace de nos écoles secondaires et nos universités.

J’ai eu l’honneur moi, feu Bouna Gaye et Samba Diouldé Thiam, d’assister à son mariage.

Abdou a brillamment et très vite plié ses études de sociologie et d’anthropologie avec excellence. Enseignant-chercheur, il était sollicité par beaucoup d’organismes internationaux et sous régionaux africains, en raison de ses qualités intellectuelles et de sa vaste culture en anthropologie et générale.

Kacc Ndukur était fondateur et administrateur général. NDUKUR.COM président. Cabinet Epistémè SARL.

Abdou Ndukur Kacc Ndao était chercheur associé au laboratoire de recherche sur les transformations sociales de l’Institut fondamental d’Afrique.

Peut-être, en raison du cousinage ancestral entre sérère et Joola, Abdou avait opté de se fixer et vivre en Casamance et dans la brousse. Abdou était le sérère le plus casamançais des sérères, il aimait profondément la terre de Casamance, dans son entièreté. Je peux affirmer sans de me tromper, qu’il était l’un, des Sénégalais et chercheurs, qui connaît la Casamance mieux que quiconque.

Et, ce que, beaucoup de Sénégalais ne savent certainement pas aussi, Kacc Ndukur était un acteur discret et efficace dans la recherche de la paix en Casamance, mais, il ne le clamait pas. Il entretenait de bonnes relations avec les chefs des différentes ailes du MFDC. Il s’apprêtait d’ailleurs à livrer le résultat de ses démarches sur le problème épineux de la Casamance qui lui tenait à cœur.

Personne n’ignore l’amitié qui lie Ndukur avec beaucoup de chefs traditionnels casamançais, en particulier Simbulumbaï, le Roi d’Oussouye.

La disparition d’Abdou Ndao Kacc Ndukur est une grande perte pour le Sénégal, la jeunesse et l’intelligentsia sénégalaise. Une intelligence et un intellectuel organique d’une grande culture, révolutionnaire et un homme libre et indépendant d’esprit. Malgré son jeune âge, Abdou s’est investi très tôt dans la lutte révolutionnaire, pour le progrès social, la justice et la paix sociale. Et ce, autant qu’il pouvait. Et en tant que sociologue et anthropologue, Kacc Ndukur a aussi œuvré pour la transformation sociale qualitative de notre pays. Tous tes amis, camarades et parents regrettent que tu sois parti si tôt.

Nous prions Dieu pour que ton âme repose en paix au paradis et auprès de ceux-là qui ont œuvré et, se sont mis inlassablement au service de leurs prochains pour leur bien-être et sans rien demander en retour.

Mandiaye Gaye