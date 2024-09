Le PS de Rufisque soutient Aminata Mbengue Ndiaye

A Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriale (HCCT), Secrétaire Général du Parti Socialiste (PS)

L’Union communale du Parti Socialiste (PS) de Rufisque tient à magnifier la femme d’Etat que vous avez été, que vous êtes et que vous demeurerez. Vous avez toujours su assurer et assumer les hautes et nombreuses responsabilités étatiques et politiques durant votre parcours exceptionnel dans ce pays que vous avez tant aimé comme la prunelle de vos yeux et servi avec sérieux, abnégation et compétence avérée.

Le Sénégal vous doit, Mme la Présidente, une fière chandelle pour tant de résultats acquis sous votre magistère.

L’Union communale PS de Rufisque vous félicite et vous renouvelle sa fidélité, tout en vous souhaitant longue vie et une santé meilleure. Votre management a été gagnant .

Moussa Samba Secrétaire Général 24ème coordination

Kadialy Gassama Secrétaire Général 25ème coordination

Yougoudou Diarra Secrétaire Général 26ème coordination