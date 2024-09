Remous au séminaire organisé par le Bureau politique du PS

Le séminaire organisé par le bureau politique élargi du parti socialiste du 31 août au 1er septembre 2024 a vécu .

Le discours introductif du Secrétaire Général, la camarade Aminata Mbengue Ndiaye et la note de cadrage du Secrétaire National en charge des élections, le camarade Serigne Mbaye Thiam axés sur l’évaluation de la présidentielle du 24 mars 2024 et les perspectives politiques post présidentielles , tant dans leur forme que dans leur fond , ont été de très haute facture parce que riches en constats et propositions.

Mais chaque allusion faite par le secrétaire général à la défunte coalition BBY, à son candidat malheureux Amadou Ba, à l’APR et aux réalisations du président Macky Sall, assombrit les visages des séminaristes qui psalmodient, murmurent : « assez, doyna ou sournaniou » .

Aux premiers rangs , rattrapés par les multiples formes d’arthrose dues à l’âge, s’agglutinent les octogénaires qui , difficilement, timidement et mollement font semblant d’approuver les déclarations relatives aux renouvellements, au rajeunissement et au congrès extraordinaire en décembre 2024 ou en janvier 2025 .

Stoïques, du fond de la salle parsemée, « les jeunes au poivre sel » se passent et se partagent l’unique sentiment lisible sur les visages « abal niou et bayil niou sounou parti ».

Les commissions dont les recommandations sont aux antipodes de la synthèse de clôture du séminaire n’ont attiré que peu de séminaristes déçus des propos du secrétaire général intérimaire en pérennisation.

En effet, soutenu par ses affidés entretenus par Wave et Orange Money aux anges, le Secrétaire Général, sans le nommer, s’est acharné sur Serigne Mbaye Thiam, l’idylle aphone des jeunes aux abois face à l’attaque violente, surprenante et inattendue .

Mais Allah n’ayant, de vive voix, parlé qu’au prophète Moussa, fait ce qui Lui plaît. Il mit fin aux fonctions de Aminata Mbengue Ndiaye désormais ex présidente du futur ex haut conseil des collectivités territoriales malgré la motion de soutien écrite et diffusée sans l’aval des séminaristes.

En vérité la synthèse finale de ce séminaire ne changera pas le mode opératoire ou de gestion des structures et du patrimoine du parti socialiste initié par le secrétaire général dont la seule intention est de livrer pieds et poings liés des militants à Amadou Ba.

Cette fois-ci le secrétaire général intérimaire, illégal et illégitime se heurtera à une farouche résistance de forces nouvelles véritablement chevillées à l’histoire, à l’identité et aux valeurs héritées des fondateurs du parti socialiste qui renaîtra pour la survie de l’état de droit, de la république et de la démocratie.

Les prochaines semaines dévoileront aux sénégalais et au Sénégal les jalons de la renaissance ou du renouveau des forces alternatives à la léthargie, au laxisme, au dilatoire et à la manipulation dont fait montre la direction actuelle du parti socialiste.

Jeunes, engagées et déterminées, elles (ces forces) sont décidées à ne reculer devant aucun obstacle pour sauver le parti socialiste travesti et trahi par un clan viscéralement préoccupé par des intérêts personnels au détriment des valeurs communes faites de justice, de générosité et de solidarité.

Birahim Camara

Parti Socialiste