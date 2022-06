Honneur au bataillon américain composé exclusivement de femmes noires

Le 6888th central post directory battalion, également connu sous le nom de « six triple eight » était le seul groupe de femmes afro-américaines à servir outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Créé en 1944, il comprenait 824 femmes noires et 31 officiers du corps des femmes de l’armée, des forces de service de l’armée et des forces aériennes de l’armée.

En Europe, le bataillon a trié et acheminé le courrier de plus de 4 millions de militaires et de civils américains. En plus de servir de modèle à des générations de femmes noires qui se sont enrôlées dans l’armée par la suite, on lui a également attribué la résolution d’une crise croissante du courrier en raison d’une pénurie d’agents postaux.

Malgré leurs efforts, les femmes ont été victimes de traitements racistes et sexistes, y compris « l’hostilité et les rumeurs contestant leur caractère propagées par des soldats qui n’appréciaient pas le fait que les femmes noires soient autorisées à entrer dans l’armée », selon le Centre d’histoire militaire de l’armée américaine.

Sur les 850 membres de l’unité, seuls six sont encore en vie.

Dans une déclaration de la représentante du Wisconsin, Gwen Moore, a fait l’éloge des exploits du bataillon pendant la guerre. « Confrontées à la fois au racisme et au sexisme dans une zone de guerre, ces femmes ont trié des millions de courriers, comblant ainsi d’énormes arriérés de courrier et s’assurant que les militaires recevaient des lettres de leurs proches. Une médaille d’or du Congrès est appropriée pour ces anciennes combattantes qui ont reçu peu de reconnaissance pour leur service après leur retour chez elles », a déclaré Moore.

Le sénateur du Nevada Jacky Rosen, membre du comité des forces armées du Sénat, a présenté le Six Triple Eight Congressional Gold Medal Act avec le sénateur du Kansas Jerry Moran et a applaudi Biden pour l’avoir promulgué. « Elles méritent les plus grands honneurs de notre nation pour leur service. […] et je suis fière de voir le président Biden signer notre législation bipartite », a déclaré Rosen. Brenda Partridge-Brown, la fille du membre du bataillon Willie Bell Irvin, a déclaré à ABC News que les femmes n’avaient jamais été honorées comme il se doit.« Cela est d’une importance majeure pour moi de savoir que le service de ma mère n’a pas été vain », a-t-elle déclaré.

Source www.afrocultureblog.com