Affaire Joni Joni : Bougane Guèye obtient gain de cause

Le verdict dans l’affaire Joni Joni est tombé. Le tribunal correctionnel de Dakar a tranché hier, mercredi 24 avril 2024, cette affaire qui oppose l’homme d’affaires Bougane Guèye Dani à la société Small Word. Le patron de Joni Joni a obtenu gain de cause face à son adversaire.

Car, le juge correctionnel de Dakar l’a purement et simplement relaxé de toutes les charges à savoir des faits de banqueroute frauduleuse présumée et de détournement d’objets saisis pour lesquels lui et son employé étaient poursuivis, rapporte Les Echos. Le tribunal, allant plus loin, a débouté l’entreprise Small Word de toutes ses demandes de dédommagement.