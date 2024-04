Nominations de Diomaye…«Il n’y a aucune rupture» (Expert)

Hier en Conseil des ministres, plusieurs nominations sont tombées. Les sociétés concernées sont, entre autres, la Radio télévision sénégalaise (RTS), la Caisse des dépôts et de consignation (CDC), le Port autonome de Dakar (PAD), l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). L’expert en administration Abdou Fouta Diakhoumpa a passé à la loupe les décisions prises par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Le formateur à l’École nationale d’administration (ENA) révèle que ces premières nominations à la tête des directions nationales ne reflètent pas la rupture annoncée par les nouvelles autorités. «Le nouveau régime vient de se rendre compte de la réalité du pouvoir parce que quand ces gens étaient dans l’opposition, ils pouvaient se permettre de tout dire. Par conséquent, l’appel d’offres à candidature pour occuper les hautes fonctions publiques n’est pas une chose simple parce qu’un tel processus demanderait au moins pour être efficient, trois mois entre le choix du cabinet ou la mise en place d’une commission nationale chargée d’étudier les dossiers de candidature », a déclaré Abdou Fouta Diakhoumpa sur la Rfm.

Avant de poursuivre : « Et, les gens qui les ont accompagnés à la conquête du pouvoir ne pouvaient pas attendre autant. Pour eux, il est impératif de se débarrasser des vaincus mais tout compte fait on admet tous que celui qui gagne a la possibilité de choisir des gens avec qui il compte travailler ». A l’en croire, ces nominations ne sont pas faites sur la base d’appels à candidatures et les profils ne correspondent pas aux postes.

Il s’explique : « La deuxième chose qui montre qu’il n’y a aucune rupture, c’est le fait que les profils ne me semblent pas toujours adéquats par rapport aux postes et cela a commencé sous Abdoulaye Wade, a été amplifié sous Macky Sall et voilà que cela continue sous Bassirou Diomaye Faye ». Puis, Abdou Fouta Diakhoumpa, repris par Seneweb, a soutenu : «On a toujours décrié dans les médias le fait que quand on nomme maintenant, on ne nomme pas par rapport au statut, par rapport au corps mais par rapport au diplôme. Sous Abdou Diouf, cela n’existait pas, sous Senghor aussi. Donc, il n y a pas un souci du meilleur profil pour le poste et jusqu’à présent, on ne sent aucune rupture»,