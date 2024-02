Le Bayern Munich annonce le départ de Thomas Tuchel

Cela semblait déjà écrit au regard des médiocres performances du Bayern Munich cette saison, et des changements effectués au sein de la direction sportive. Comme le rapporte Sky Allemagne ce mercredi, le Bayern et Thomas Tuchel ont acté la fin de leur aventure commune à la fin de la saison. Une informations officialisée rapidement par le club. «Le FC Bayern Munich et l’entraîneur Thomas Tuchel ont décidé conjointement de mettre fin à la collaboration, qui devait initialement expirer le 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C’est le résultat d’une conversation amicale entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel.» L’aboutissement d’une saison mal embarquée, où de nombreux problèmes ont surgi.