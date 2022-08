Le bel hommage rendu à Mamadou Ly…de «Ma Revue de presse»

Hommage à un ami : (In)former en temps de crise…Par ibrahima DIÔP , Ancien Doyen de la FASTEF

J’ai connu Mamadou Ly, cela fera bientôt un quart de siècle. Je l’ai rencontré dans son bureau, d’alors, situé dans une de ces populeuses et commerciales rues, pas si loin du Plateau. Autour de cette rue, s’activait un monde de tous les métiers.

Dans cette ruelle, comme on en voit dans tous les espaces de négoce d’Afrique, se croisaient toutes nos ethnies, parmi elles, des Sénégalais d’ethnie libanaise, comme disait feu notre ami Samir Abourizk.

Cela est prémonitoire : savoir vivre avec un autre que soi-même veut dire ceci : Mamadou Ly aime entretenir dans le respect et la convivialité l’altérité. Qualité oh combien importante ! Dans son bureau, j’ai été frappé, moi l’enseignant, par les piles de papiers qui l’envahissaient.

Ce paysage faustien qui ressemble au cabinet du principal personnage Faust de l’écrivain Goethe, trahit sa passion pour la documentation. Mamadou Ly n’affirme pas, il est même avare en paroles, il documente toutes ces paroles.

Notre amitié est construite dans la complicité intellectuelle, celle visant à donner un contenu à notre commun idéal pour faire avancer notre société si complexe.

Mamadou Ly, cosmopolite, occupe une place significative dans le monde médiatique sénégalais.

Ce métier comme celui que j’exerce, fait partie des professions qui ont le plus changé dans le monde et qui ont changé de monde. L’homme de média n’est pas que le journaliste, tout comme l’enseignant n’est pas le seul éducateur de la cité.

Je donne à mon témoignage le titre : suivant (in) former en temps de crise pour les raisons suivantes :

Il nous est fait l’exigence de développer en nous et autour de nous une conscience de la crise, surtout quand on exerce une responsabilité qui engage le façonnement des comportements.

Je mets cet aspect sous l’angle bien précis de l’irruption dans la sphère publique d’une génération spontanée.

Les réalités sont d’une autre nature:

1. notre pays est fragile et est, malgré beaucoup de progrès réalisés, encore vulnérable,

2. le monde est régi par la complexité ;

3. nous vivons en temps de crise et vivre signifie vivre avec la crise, à la seule fin de savoir la maîtriser.

Les acteurs de l’information et de la formation, tout comme les élites politiques, académiques, économiques et religieuses doivent plus encore que par le passé, prendre la pleine mesure de notre temps, qui est le temps de la complexité et savoir opposer à la complexité désorganisée une complexité organisée. Pour cela, il nous faut bâtir des savoirs de la crise qui construisent une conscience de la crise, l’absence de cette dernière a conduit des nations vers un chaos.

Il faut en être plus conscient, car nous avons une population sénégalaise très jeune, à qui n’a pas été suffisamment transmis le récit de la construction de notre nation encore gélatineuse et fragile. Et contrairement à nos certitudes, rien n’est ici irréversible.

La revue de presse de Mamadou a ouvert un chemin dans cette trajectoire : elle a une valeur pédagogique qui façonne une culture politique de la pluralité et de l’équilibre. Mamadou Ly n’écrit pas des articles de presse, en les sélectionnant, il les compose, comme le grand auteur -compositeur et ce faisant, les reconfigure pédagogiquement, ce qui est fondamental dans un environnement médiatique, où se perd de plus en plus le sens de la nuance. La multiplicité de ses thématiques permet de savoir ce qui se passe sur le plan politique, sans être soumis à la tyrannie des sempiternelles querelles politiques, sans grande épaisseur.

L’intérêt de la revue de presse de Mamadou réside en ceci : la connaissance de l’ampleur de la crise requiert le partage de savoirs qui font notre monde, si complexe. Il nous faut trouver le temps et les moyens intellectuels de connaître cette complexité, pour nous libérer de la dictature de la routine ; et c’est en cela que Mamadou fait figure de sentinelle.