Grève des contrôleurs de l’Asecna : L’USYCAA salue les efforts de dénouement mais…

L’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCAA) prend acte du communiqué de presse du ministre togolais des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Affo Atcha-Dedji, en date du 19 aout 2022, relatif au préavis de grève du jeudi 25 août 2022.

L’USYCAA salue l’assurance donnée par le Ministre concernant la saisine du dossier par le Comité des ministres de l’ASECNA, lequel se réunira dans la journée du lundi 22 août 2022 pour se pencher sur les 19 points de revendications des contrôleurs aériens, a-t-il indiqué.

Ravie de l’engagement pris par le ministre pour la résolution de ce conflit collectif, l’USYCAA regrette toutefois la mention de quelques contre-vérités, sans doute diffusées par la direction générale de l’ASECNA. Lesquelles méritent un rétablissement des faits.

L’USYCAA a été légalement créée le jeudi 25 octobre 2018 à l’issue de son Congrès constitutif, tenu à la Bourse du Travail de Treichville (siège de l’Union Générale des travailleurs de Côte d’Ivoire — UGTCI). Adossée sur le récépissé de dépôt N.180/DAA/DAJRI/2018, elle regroupe les syndicats des contrôleurs aériens du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

À date, le Directeur Général de l’ASECNA, Mohamed Moussa, n’a entamé aucune discussion ouverte avec les initiateurs du préavis de grève. Pire depuis le dimanche 14 août 2022, il a pris un acte administratif rompant « toute relation de coopération » avec la Fédération des Associations de Contrôleurs Aériens de l’ASECNA (FACAA), et ce, pour des motifs qui lui sont propres. Le 20 avril 2022, il avait déjà adressé une lettre invective au Président de la FACAA lui déniant toutes qualités à porter des revendications professionnelles, parlant « d’usurpation de la noble mission des syndicats ». Lesquels syndicats, il se refuse aujourd’hui d’entamer un dialogue franc, et ce en dépit d’une résolution y afférente prise par le Comité des Ministres le mois dernier.

L’USYCAA réitère sa disposition sans faille à trouver un dénouement heureux à cette crise sociale entretenue par un management de menaces et de représailles — la direction générale ayant entamé des procédures judiciaires dans plusieurs pays contre les responsables syndicaux. Et de rappeler que tout débrayage qui adviendrait en cas de non-aboutissement des 19 revendications aura pour seul responsable Mohamed Moussa, qui depuis sa prise de fonction en 2017, met gravement en péril les acquis de la corporation des contrôleurs aériens de l’ASECNA — dorsale incontournable de la sécurité aérienne. C’est sous son magistère que les tensions entre contrôleurs aériens et l’administration ont atteint leur paroxysme. Une situation qui n’avait plus été observée dans cette institution depuis ces 15 dernières années.

La sensibilité du métier de contrôleur aérien — l’une des fonctions les plus stressantes au monde — ne s’accommode malheureusement pas d’une atmosphère de travail conflictuelle, anxiogène et dépressive. Encore plus au moment où l’Afrique est engagée dans l’opérationnalisation de Marché Unique africain du Transport Aérien (MUTAA) dont il est attendu des contrôleurs aériens de l’ASECNA une contribution essentielle.