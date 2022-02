Le Building administratif hors service depuis 6 mois et aucune sanction

Depuis l’incendie qui s’était déclaré au 10ème étage du Building administratif Mamadou Dia, le 26 août dernier, le bâtiment demeure hors service. L’enquête des gendarmes a formellement révélé une série de défaillances, mais aucune sanction n’est notée jusqu’à présent alors que plusieurs ministères et services sont désorganisés.

Le 26 août 2021, un incendie s’était déclaré au dixième étage du Building administratif Mamadou Dia qui abrite plusieurs ministères et services. Depuis ce drame qui a eu lieu il y’a 6 mois maintenant, le bâtiment demeure toujours hors service. Même si l’incendie, vite maîtrisé par les pompiers, n’a causé aucune perte en vie humaine, il n’en demeure pas moins que les dégâts sont énormes. Selon les informations du journal « Les Échos », le 10ème étage abritait la partie la plus sensible de l’infrastructure notamment la climatisation et l’alimentation en électricité est parti en fumée.

Le bureau Veritas avait été requis pour faire un état des lieux complet. Cependant, pour une raison qu’on ignore encore, un deuxième diagnostic (en cours), a été exigé auprès d’un cabinet allemand. D’après le quotidien, c’est bien l’entreprise « Dooke Sénégal Sas », qui effectuait des travaux de fourniture et de pose de points d’ancrage au toit de l’immeuble, qui a déclenché l’incendie après une fausse manœuvre d’un de ses ouvriers.

L’enquête de la gendarmerie a formellement mis en cause la responsabilité de « Dooke » en plus de révéler plusieurs défaillances. Mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu une interpellation.