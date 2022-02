Mairie de Coubalan : Mamadou Lamine Sora prend les commandes

Le maire élu de la commune de Coubalan, département de Bignona a pris fonction Mercredi. Mamadou Lamine Sora à été installé par le Sous-préfet de Tenghori et les conseillers ont élu, dans la foulée, ses trois adjoints.

Le nouveau maire de Coubalan n’est pas en terrain inconnu, après son long passage au défunt conseil régional de Ziguinchor où il a été adjoint entre autres fonctions, Sora a atterri au conseil départemental, où, il a géré depuis 2014, la coopération décentralisée. Il a alors gagné en expérience.

Le maire de Coubalan a aussi de l’expertise à faire valoir et c’est tout cela qu’il veut mettre en commun pour faire avancer sa collectivité territoriale. En plus des ressources de la commune et les fonds alloués par l’Etat, le maire de Coubalan compte explorer d’autre créneaux capables de donner plus de moyens et de viabilité à la collectivité.

La coopération décentralisée, un domaine qu’il maîtrise bien, va occuper une bonne place dans son combat pour une commune de Coubalan performante à tout point de vu avec des ressources renforcées qui lui permettront d’agir sur des secteurs comme l’éducation, pour clôturer les écoles et mettre les acteurs dans de bonnes conditions, la santé mais aussi la formation des jeunes et des femmes.

La redynamisation de l’économie locale sera engagé et sera couronnée par la création de mini marché interconnectés pour renforcer l’autonomisation des femmes et des jeunes. En somme, le nouveau maire de Coubalan veut agir tout de suite sur des secteurs prioritaires dans une démarche d’ouverture participative et inclusive pour aider les jeunes, les femmes, bref, toute la population de la commune.de Coubalan à s’épanouir dans n’importe quel domaine qu’ils évoluent.

