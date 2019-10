Le CESE ouvre sa deuxième session ordinaire

OUVERTURE DE LA 2EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) CE MARDI 29 OCTOBRE 2019

Le Conseil Economique, Social et Environnemental tient sa deuxième Session ordinaire de l’année 2019 du mardi 29 octobre au 13 décembre 2019. Plusieurs auditions et panels sont programmés au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 sur des thèmes divers et variés comme l’évaluation prospective de l’acte III de la Décentralisation, le Civisme et la réforme de l’administration publique et de sa modernisation.

La première journée de la session est consacrée à l’adoption du Projet d’avis sur la Contribution du CESE à l’évaluation prospective de l’Acte 3 de la Décentralisation, en présence du Ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, M. Oumar GUEYE. Seront aussi auditionnés, le même jour, le mardi 29 octobre 2019, les Associations d’élus locaux représentés à travers l’Union des Associations d’élus locaux, le Laboratoire des Territoires et développement de l’UGB, le Directeur Général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire et le chef du Bureau des Collectivités locales de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID).

Le Projet d’avis sur la contribution du CESE à l’évaluation de l’acte III de la Décentralisation qui sera soumis au vote des Conseillers du CESE est une saisine du ministre de la Décentralisation et de l’aménagement du territoire qui entend ainsi associer l’Institution dans la consolidation des acquis et dans les nouvelles réformes à venir.

La deuxième séance plénière est prévue le 19 décembre à 10 heures avec Mme Néné Fatoumata TALL, ministre de la jeunesse sur le thème : « quelles stratégies pour développer et renforcer le civisme chez les jeunes en particulier en vue de promouvoir des citoyens engagés, apte à construire un Sénégal émergent ». Il est prévu dans la foulée de l’audition du ministre, des interventions du Pr Aloyse Raymond NDIAYE, de la Société des membres de la légion d’honneur, de M. Khadim DIOP, Président du Conseil national de la jeunesse et du Pr Djiby DIAKHATE.

Abdou Karim FOFANA, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique sera l’invité de la troisième séance le mardi 3 décembre 2019 à 10 heures pour faire le point sur la problématique de l’encombrement des voies et espaces publics. Beaucoup d’autres panels sont programmés sur le civisme durant toute la période du mois de novembre et de décembre (voir calendrier).

La quatrième et dernière séance plénière qui se tient le vendredi 13 décembre à 11 heures est relative au projet d’avis sur le thème réforme de l’administration publique et sa modernisation, en présence de Madame Mariama SARR, ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public.

Le vote de ce projet d’avis met fin aux travaux de la deuxième session ordinaire.