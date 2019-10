Les transports en pleine mutation sous…Macky Sall

Les transports , un sous-secteur entre mutation et émergence.

A l’image du développement des transports , né de la révolution industrielle intervenue en Europe au début du XIXe siècle, avant de se propager dans le reste du vieux continent, le Sénégal depuis 2012, entame une Grande Revolution des Transports avec des perspectives porteuses d’espoir.

Secteur extrêmement stratégique dans le développement économique et social de notre pays et facteur de compétitivité, le transport connait depuis 2012, une profonde mutation tant au niveau des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires qui le supportent , qu’au niveau des moyens de transports et de l’environnement global du sous secteur.. On ne saurait évidemment pas parler des transports sans parler des rails, des routes et des aéroports qui les portent. C’est justement pourquoi SEM Macky SALL a mis en place un excellent programme de développement des infrastructures avec la construction de routes et d’autoroutes, des ponts et des ports, la modernisation des aérodromes , l’achat des bateaux de dernière génération indépendamment des instruments de soutien à la politique de décentralisation censés corriger les inégalités en termes termes d’infrastructures que sont le PUDC, le PUMA et PROMOVILLES et le PACASEN en autres volets couverts.

Avec la renaissance de Air Sénégal et l’aéroport Blaise Diagne de dimension planétaire et de fierté africaine, l’expansion de Dakar Dem Dikk, les bus Senegal Dem Dikk et Afrique Dem Dikk en perspective, le renouvellement continue des cars rapides et la suppression des véhicules 7 places en vue, il n’est pas exagéré de parler de révolution des transports au Sénégal comparativement à la période récente du « Thieupeelu » ou cars rapides, gleu-gleu et Ndiaga- Ndiaye régnaient en maîtres au royaume du retard. Ce constat ou cette réalité est d’autant plus tangible qu’avec le Train Express Regional (TER) bientôt en circulation et l’arrivée prochaine du Bus Rapid Transit( BRT), le Sénégal sera déjà émergent dans le domaine des transports. Émergent ! OUI, puisque dans ce domaine , le Sénégal va rivaliser avec les pays dits émergents. Le Président Macky Sall a raison de dire que les sénégalais doivent être fiers de ce que nous avons. Ceux qui voyagent beaucoup ne diront pas le contraire. En prononçant son discours de nouvel an le 31 décembre 2015, le président de la République affirmait déjà: «Le Plan Sénégal émergent (Pse), qui termine sa deuxième année de mise en œuvre, se poursuit sans relâche. A ce titre, j’ai inauguré des projets d’infrastructures ma­jeurs, notamment l’autoroute Diamniadio-Aibd-Sindia ; l’échangeur de l’émergence ; la 3ème section de la Voie de dégagement Nord ; – et la route des Grandes Niayes, Rufisque-Bayakh-Notto-Diogo-Lompoul.» Ce n’est pas tout. Mais le reste constitue des projets qui seront réalisés dans le futur. Il s’agit des routes comme les axes Sédhiou-Marssassoum, Kédougou-Salémata, Dabo-Médina Yoro Foulah, Bambey-Baba Garage et la dorsale de l’île à Morphile. «A ces chantiers s’ajoutent la construction du pont de Foundiougne et la réhabilitation des Routes Nationales n°1, Tambacounda- Bakel; n°2, Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel; et n°7, Dialocoto-Mako», annonce le Président Sall.

Sur le plan ferroviaire, l’homme du 25 mars 2012 a déjà lancé le 14 décembre le projet de Train express régional (Ter). «C’est le plus grand projet du Sénégal indépendant. Près de 10 000 personnes travailleront sur le chantier. Au total, 15 trains d’une capacité de transport de 115 000 passagers par jour, desserviront la ligne, en raison d’un départ toutes les 15 minutes». Tout ce qu’il avait décliné, est aujourd’hui réalisé ou largement exécuté et beaucoup d’autres en cours.

le système de transport public de masse de notre pays , va désormais allier le confort, la sécurité, la ponctualité et l’accessibilité pour le grand bonheur des sénégalaises et des sénégalais. Et tout cela entre dans le cadre de la vision d’un homme et de l’ambitieux programme Liggeyal Euleuk.

Cheikh NDIAYE Responsable Politique Apr Grand Yoff