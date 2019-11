Le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT/Sénégal–Japon) a fêté ses 35 ans d’existence. Le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat Dame DIOP absent du territoire national est représenté par le Ministre de la microfinance et de l’économie solidaire Zahra Iyane Thiam qui assure son intérim. Elle est accompagnée par le Directeur de cabinet du ministre et les des directeurs généraux, nationaux et chefs de projets du MEFPA.

Cette rencontre a vu également la présence effective de l’Ambassadeur du Japon au Sénégal son Excellence Tatsuo ARAI pour magnifier l’exemplarité de la coopération entre le Sénégal et le Japon en matière de formation.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn