Le champion de Catch devient une…femme (regardez)

Le gourou du fitness Gabbi Tuft (42 ans), qui a lutté sous le nom de ring « Tyler Reks », est devenu une femme transgenre. Il a partagé la nouvelle via un communiqué de presse, jeudi, décrivant le voyage comme une « histoire passionnante de transition entre les sexes ».

L’ancienne superstar de la WWE, Bodybuilder et gourou du fitness, Gabbi Tuft (42 ans), qui a lutté sous le nom de ring « Tyler Reks », est devenu une femme transgenre. « Gabbi est sur le point de partager son histoire passionnante de transition entre les sexes. il passe d’une ancienne superstar de la WWE, Body Builder, gourou du fitness, conférencier motivant et motocycliste à une femme fabuleuse et adorable », lit-on dans le communiqué.

« Malgré ses succès pendant et après sa carrière à la WWE, Gabe luttait toujours avec une personnalité secrète vivant au plus profond de lui. C’est un personnage qu’il cache dans le silence bruyant de son âme depuis son enfance. Enfin, avec la bénédiction de sa tendre épouse Priscilla, Gabe est prêt à révéler qui il est vraiment. « Il » est maintenant connu sous le nom de « Elle » : une femme belle, sage, spirituelle et merveilleuse appelée Gabbi », poursuit le communiqué.

Elle s’est également rendue sur Instagram pour aborder sa nouvelle identité dans un long post. Partageant une photo de son nouveau look en posant devant une vieille photo de lutte, l’ancien lutteur a écrit : « La balle a chuté tôt aujourd’hui car c’est maintenant une nouvelle mondiale. C’est moi. Sans honte, sans vergogne, moi. C’est le côté de moi qui s’est caché dans l’ombre, effrayé et terrifié de ce que le monde penserait ; peur de ce que ma famille, mes amis et mes adeptes diraient ou feraient ».

« Je n’ai plus peur et je n’ai plus honte. Je peux maintenant dire avec confiance que je m’aime pour QUI je suis. Les huit mois précédents ont été parmi les plus sombres de ma vie. La tourmente émotionnelle d’être transgenre et d’avoir à faire face au monde m’a presque achevé à plusieurs reprises. Cependant, le jour où j’ai cessé de me soucier de ce que les autres pensaient, c’était le jour où je suis vraiment devenu absolu et j’ai permis à mon moi authentique de se manifester », a-t-il ajouté.

« Ma charmante femme, ma famille et mes amis les plus proches m’ont accepté tel que je suis. Je leur en suis éternellement reconnaissant. Votre soutien signifie plus que vous ne le saurez jamais. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord ou compréhensible. Ce n’est pas à moi de changer vos croyances fondamentales. Sachez simplement que l’enveloppe extérieure peut changer, mais que l’âme reste la même », estime le nouveau Gabbi Tuft.

afrik.com