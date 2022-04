Le choléra refait surface…au Cameroun

L’épidémie de choléra se poursuit dans plusieurs districts du Cameroun, notamment dans les villes de Buea, Limbe et Tiko dans la région du Sud-Ouest du pays. Selon le ministère de la santé publique, le dernier bulletin de santé de cette épidémie affiche 3 407 cas notifiés au 5 avril, dont 754 nouveaux cas de contamination. Depuis trois mois, cette maladie a déjà fait 83 décès pour un taux de létalité de 2,4%, selon la même source.

Il y a eu un pic de cas de choléra dans la région du Sud-Ouest entre les 16 et 22 mars. « Entre le 16 et le 22 mars, une flambée de cas de choléra a été observée dans le Sud-Ouest avec plus de 300 cas notifiés, soit 43 cas et 20 décès à Kumba, 111 cas et 2 décès à Buea, 122 cas à Limbe, 68 cas et 05 décès à Tiko. On a enregistré aussi 16 cas et 02 décès à Yaoundé », a indiqué le ministre de la Santé, Malachie Manaouda.

Face à cette nouvelle résurgence, le système de gestion du choléra a été activé, selon le ministre Manaouda, et les équipes ont été renforcées dans la région pour faire face à la maladie diarrhéique. Lire la suite en cliquant ICI