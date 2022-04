Soham Wardini a (aussi) quitté l’union citoyenne Bunt Bi

L’ancienne maire de Dakar, Soham El Wardini, a annoncé son divorce d’avec ses camarades de l’Union citoyenne Bunt Bi. Selon l’ex-édile de la capitale sénégalaise, le point de non-retour est atteint avec ce parti. C’est ainsi qu’en compagnie du député Théodore Chérif Monteuil, ils ont décidé de lancer Alternative citoyenne/Diisoo.

« Comme vous le savez tous, notre compagnonnage avec Bunt Bi navigue en eaux troubles et nul port ne pointe à l’horizon. Nous nous devons donc de prendre nos dispositions. Nous aurons encore besoin de votre soutien, du soutien de chacune et de chacun d’entre vous, comme en juillet 2017 », a déclaré Théodore Chérif Monteuil, dans Walf Quotidien. Avant d’ajouter : « Nous avons pris la décision de construire cette alliance, la plus large possible, bâtie sur la base des valeurs fortes qui fondent notre action et aller ensemble aux prochaines élections législatives sous le label Alternative citoyenne/Diisoo ».