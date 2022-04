« Le Cices ne sera pas délocalisé », selon…

Le foncier reste une question préoccupante pour les autorités. En effet, le Cices, espace d’échanges, a été victime de bradage. Ce que dénonce Salihou Keita. Pour le DG, d’aucuns tentent de faire des manigances pour récupérer le peu d’espace qui reste. Mais selon lui, le Cices ne sera pas délocalisé.

« Quand on parle du foncier, il faut faire attention aux prédateurs qui ont orienté le débat à ce niveau pour faire comprendre à Wade que le Cices n’a plus sa raison d’être. Ils se sont fait beaucoup d’argent. Le Cices est dans la ville et beaucoup de quartiers ont été créés grâce au Cices : Nord foire, Ouest foire, sud foire… En 1974, il y avait la proximité avec l’aéroport de Dakar. Beaucoup de congrès se sont tenus au Cices dans la salle de l’Unité africaine. C’est un patrimoine culturel. C’est un bijou. La délocalisation est totalement exclue. Ceux qui le disent sont des prédateurs fonciers. Si on doit délocaliser la partie exposition, on peut le faire. On travaille avec les pavillons et l’orientation aujourd’hui est de faire des installations modulaires. Regardez Diass et Diamniadio avec le parc des expositions la bas », a-t-il déclaré dans un entretien avec Rewmi.