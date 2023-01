Le CLP de Serigne Mbacké Ndiaye accuse Boubacar Camara de plagiat

«Construire le Sénégal du Futur», est le titre de l’ouvrage de Boubacar Camara. L’ancien directeur des Douanes revient dans cet ouvrage pour présenter l’argumentaire de son programme de développement du Sénégal. Mais le livre paru hier commence déjà à faire parler. Le parti Convergence Libérale et Patriotique (CLP) de Serigne Mbacké Ndiaye accuse Boubacar Camara de plagiat

« Pas de plagiat camarade Boubacar Camara. C’est à l’occasion de ce 2e congrès de la Convergence Libérale et Patriotique – CLP- que le Président Serigne Mbacké a proposé, dans son discours introductif, une série de propositions parmi lesquelles : un gouvernement de quinze membres et la nomination des DG suite à un appel à candidature. Alors malgré le respect que nous avons pour ce grand commis de l’État, nous lui rappelons que c’est du plagiat qu’il vient de faire. Fraternellement. Que Dieu bénisse l’Afrique », a écrit le chargé de la communication et porte-parole et Recteur, Bassirou Sagna, dans la note envoyée à la rédaction de Xibaaru.