BNDE : Dr Abdoulaye Niane remplace Thierno Seydou Nourou Sy

Dr Abdoulaye Niane est nommé nouveau directeur général de la BNDE (Banque Nationale de Dévélopement Economique). Il remplace à ce poste Thierno Seydou Nourou Sy.

Né à Touba M’backé, Dr Niane a démarré ses études primaires à l’école privée Serigne Cheikh Gaindé fatma de Darou khoudoss, il continue ses études secondaires à M’backé Baol au Cem Gaindé Fatma. Le Brevet en poche, il débarque au lycée Seydou Nourou Tall où il sort avec le Bac et une mention.

Le culte de l’excellence et la persévérance face à toute épreuve ont constitué son objectif de vie. Après avoir obtenu sa Maîtrise en Droit à l’université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Dr Abdoulaye Niane a, par la suite, été admis au concours d’entrée à la prestigieuse ’École Nationale de l’Administration où il obtint son brevet (ENA – Section Impôts et Domaines) en 2001 d’où il sort quelques années plus tard avec le titre de major de sa promotion.

Il est également titulaire d’un Master of Science (Msc) en « Governance and Development Management option Public Finance » à l’Université de Birmingham, School of Public Policy/ International Development Department, Royaume Uni.

En 2011, il est aussi titulaire d’un doctorat en Droit privé/fiscalité à l’UGB.

Dr Abdoulaye Niane a totalisé une quinzaine d’années d’expérience dans la haute administration sénégalaise (DGID) et a une expertise avérée en matière de contrôle des grandes entreprises mais aussi dans le cadre de la législation fiscale.

Passionné d’enseignement et très pédagogue, il a aussi dispensé des cours de droit et de fiscalité à l’université Alioune Diop de Bambey.

Actuellement Expert fiscal agréé et conseil juridique, il a des compétences solides et confirmées au plan national et international

