Le CNG de lutte prend de nouvelles mesures pour la saison 2022-2023

Ce jeudi 22 septembre, dans la salle de réunion de l’Arène nationale, le CNG faisait face à des acteurs de la lutte, en particulier ceux avec frappe. Et l’occasion a été saisie par le président, Bira Sène et son équipe pour faire connaitre les nouvelles mesures prises pour l’exercice 2022-2023. Au présidium, il y avait le Président Bira, son 1er vice-Président Meissa, le Directeur administratif Ndiamé et le DTN Khalifa Sow.

Parmi les nouvelles mesures, le temps des combats qui est revu à la baisse. Pour les combats préliminaires, le temps passe de 25 à 15 minutes (2x5mn et éventuellement une prolongation de 5mn). Concernant les combats-leaders, le temps passe de 40 à 25mn (2x10mn et une éventuelle prolongation de 5 mn). Parlant des cagoulards, ils seront non seulement obligatoirement identifiés mais ne pourront même plus accéder dans l’arène. Pour ce qui est des coachs, ils ne seront plus acceptés que ceux qui ont passé la formation au CNG. Aussi, ils devront maintenant obligatoirement se munir d’une serviette, d’une bouteille d’eau et d’une tenue de sport.