L’insécurité galopante inquiète plus d’un dans le Sénégal. Cette situation commence à prendre des proportions inquiétantes sur toute l’étendue du territoire national. Pour trouver des solutions à ce problème de sécurité dont la cote d’alerte est dépassée, le Commissaire Principal de Police Mandjibou Leye pense que le football qui est un facteur de socialisation et d’unité pour les populations, participe à résoudre ce phénomène. C’est cette méthode qu’il utilise à Mbour où il officie comme Commissaire de Police de la localité. Il annonce que ses hommes jouent régulièrement contre les jeunes des différents quartiers de la capitale balnéaire pour raffermir les relations entre les éléments de sécurité et les populations. Dans les régions, le Commissaire dira que les rencontres corporatives participent à cela.

Cette méthode est une forme de communication entre les populations et les forces de sécurité et participent considérablement à la dénonciation et la traque des malfaiteurs qui sont membres de la société et qui continuent de semer la terreur.

Le Commissaire finira par dire que la prévention de la Police est permanente et muette.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn