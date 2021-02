﻿Le communiqué du Pastef enfonce Sonko, selon…

Ousmane Sonko se doit de virer son chargé de com. En tentant maladroitement de le laver à grande eau, il l’a enfoncé. Ce communiqué affirme que « Je n’ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux. » Mais, il ne nous dit pas qu’il n’a jamais mis les pieds dans un salon ou dans ce salon de massage pour recevoir les mains douces des jolies nymphes qui y officient.

En clair, ce communiqué fait davantage douter sur la culpabilité présumée de Sonko. Il a tout dit et esquivé l’essentiel. Sonko n’a qu’à mettre un terme au débat en disant haut et fort qu’il n’a jamais fréquenté ce salon de massage et que seules ses femmes posent leurs mains sur lui. Toute autre déclaration n’est que bavardage inutile.

La Convergence des Éternels Wadistes