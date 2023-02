Revue de presse…le Conseil supérieur de la magistrature à la UNE

Les quotidiens commentent les décisions du Conseil supérieur de la magistrature

Les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dominent la livraison des quotidiens de ce mardi 21 février 2023.

De nombreux magistrats ont été appelés à exercer de nouvelles fonctions, lors de la réunion du CSM de ce lundi.

La nomination d’Aly Ciré Ba au poste de premier président de la Cour suprême est l’une des principales décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature. M. Ba, ex-premier président de la cour d’appel de Dakar, remplace Cheikh Tidiane Coulibaly, qui prend sa retraite.

Abdou Karim Diop, l’ex-procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar, devient procureur de la République de ladite juridiction. Il remplace Amady Diouf, qui devient premier président de la cour d’appel de Dakar.

Les décisions prises par le président de la République et le garde des Sceaux sont tellement importantes qu’elles ‘’secouent en profondeur le temple de Thémis’’, commente Le Quotidien. Il parle de ‘’mesures fortes’’, ‘’peut-être mêmes révolutionnaires’’.

Macky Sall et le ministre de la Justice ont procédé à ‘’un chamboulement de l’essentiel des juridictions du pays, notamment de la Cour suprême’’, note L’info.

‘’Un vaste mouvement est survenu hier au sein de la magistrature’’, commente Libération.

Les nouvelles décisions ont été prises dans un contexte où ‘’la non-transmission à la justice de rapports des corps de contrôle et la diligence à des fins de poursuite d’affaires concernant des opposants font penser que la justice traverse une tempête’’, fait remarquer Tribune.

‘’L’arbre judiciaire a été fortement secoué’’, écrit L’Observateur en présentant le nouveau procureur général de la cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, comme ‘’un esprit libre au service du droit’’.

Le nouveau procureur de la République du tribunal hors classe de Dakar, Abdou Karim Diop, est, selon le même journal, ‘’un excellent parquetier [et] un redoutable contradicteur’’.

Ibrahima Bakhoum est ‘’l’un des magistrats les plus chevronnés et les plus brillants de sa génération’’, ‘’un magistrat (…) très respecté’’, affirme EnQuête tenant à rappeler qu’il a été frappé par l’Inspection générale de l’administration de la justice d’une interdiction d’exercer les fonctions de procureur de la République, de juge d’instruction ou de et de président de juridiction.

Le nouveau procureur général de la cour d’appel de Dakar avait saisi la commission anticorruption pour ‘’protester contre cette sanction’’ liée à des faits de corruption, rappelle EnQuête.

C’est ‘’un retour aux affaires, parmi les plus hauts niveaux de l’appareil judiciaire, pour ce magistrat – Ibrahima Bakhoum – qui a une réputation de tête brûlée et d’excellent technicien du droit’’, lit-on dans Le Témoin Quotidien.

Il existe des ‘’changements décriés au sein de la magistrature’’, parmi les nominations rendues publiques lundi par le CSM, affirme EnQuête.

De tels changements ‘’remettent sur la table le lancinant débat de la gestion des carrières des magistrats et du statut du Conseil supérieur de la magistrature’’, commente-t-il.

A la suite des nouvelles décisions, ‘’le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, tient sa team pour rendre paisible le temps de Thémis souvent secoué par des procès aux relents politiques’’, lit-on dans L’As.

Source A parle des magistrats mais de tout à fait autre chose. Ils sont en nombre insuffisant, rappelle-t-il.

Par exemple, ‘’la Cour des comptes a besoin de 100 magistrats pour faire son travail convenablement. Mais elle n’en compte que 56’’, révèle le journal.

‘’Il y a beaucoup de retards’’ dans l’exécution de ladite juridiction, en conséquence de l’effectif insuffisant de magistrats de la Cour des comptes, ajoute-t-il.

