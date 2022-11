Le coup de gueule de Biguine : « Macky Sall est averti… »

L’injustice va vraiment crescendo et exacerbe la frustration. Le président Macky Sall est averti. Il doit reconsidérer ses options par rapport à toutes ces compétences qui, honnêteté, engagement et loyauté en bandoulière, n’ont eu de cesse de le défendre. Nous serons franchement obligés de prendre nos responsabilités si Macky Sall continue d’alimenter ce mépris.

Le plus révoltant est que les hommes de main du président sont d’une jalousie ineffable dans leur écrasante majorité.

Ils n’aident pas par conséquent Macky Sall. Ils préfèrent s’entourer de laudateurs vides comme des tambours et tordus comme des bracelets.

Voilà la situation. On ne peut pas faire de la politique pour un régime qui ne manifeste aucun respect, aucune considération à votre égard. Avant de prendre toute décision, nous avons jugé utile de diffuser publiquement notre message à toutes fins utiles. Un parti ou une coalition politique n’est pas une affaire de groupe. C’est un lobby qui gère ce pays depuis l’avènement de Macky Sall. Nous ne l’accepterons plus. Cette méchanceté et cette entreprise de musèlement des compétences a trop duré. Si le chef de l’État, leader de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar ne réagit pas, nous serons obligés de prendre nos responsabilités afin de préserver notre avenir politique.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR Fatick