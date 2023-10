Le coup de gueule de Mame Boye Diao contre les injustices subies par les candidats à la candidature

C’est depuis Mbacké que le candidat Mame Boye Diao s’est prononcé pour dénoncer rigoureusement le fait que certains candidats comme Malick Gackou, Khalifa Sall et d’autres ont vu leur caravane bloqué par les forces de l’ordre.

Face à ce quil considère comme une injustice, Mame Boye Diao dira « en cette période de collecte de parrainage, les candidats dont la direction générale des élections a remis les fiches de parrainage d’aller à la rencontre des populations. Cette injustice est décrié par Mame Boye Diao qui demande qu’il est temps que l’administration laisse les candidats à la candidature de faire leurs activités dans la sérénité ».

Mame Boye Diao a décrié le fait qu’une sorte de faveur soit fait à un candidat et empêcher les autres d’aller à la rencontre des populations deles convaincre pour leur demander de les parrainer et c’est fondamental parce que le Sénégal est un pays démocratique et que la démocratie est l’expression plurielle quelle qu’elle soit.

Le candidat de Diao 2024 de dire que c’est une incongriguté que de dire qu’une partie de cette compétition peut être gagner facilement et d’ailleurs le slogan qui est d’actualité chez les partisans de Amadou Ba est de dire un coup KO et de pouvoir fausser les règles du jeu parce qu’empecher un candidat de pouvoir entrer dans des villes ou dans des régions ou de tenir des rassemblements publics c’est d’emblée commencer à fausser les règles du jeu mais quand même je sais que les sénégalais aujourd’hui sont assez citoyens et que les médias qu’ils soient classiques ou les médias sociaux sont les instruments qui nous permettent de porter le message vers les autres sénégalais.

Poussent son argumentaire plus loin, Mame Boye Diao de dire que les sénégalais ont besoin de mettre un visage derrière chaque candidat à la candidature. Vivement que la DGE, que le ministre de l’intérieur et que tout le gouvernement comprennent que les prétextes qu’ils prennent pour pouvoir circuler librement. Il y a des ministres qui font des caravanes dans leur localité et on refuse à un candidat à une présidentielle de pouvoir entrer dans une localité. Ce n’est pas normal et ce sont des choses à decrier. Nous sommes en période de compétition électorale et c’est le moment de l’expression plurielle et que nous avons hérité de nos ancêtres de nos aînés un pays démocratique et qui a un socle fort et qu’on ne galvaudé pas au nom d’une volonté effrénée de gagner coûte que coûte.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn