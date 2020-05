Le Covid-19 s’attrape aussi par les yeux

Les yeux, importante voie d’infection du coronavirus Sars-CoV-2

Un postillon dans l’œil pourrait théoriquement permettre au coronavirus de nous infecter. Comment ? Une étude américaine vient trouver l’explication à ce phénomène que le corps médical avait constaté, et listé dans les symptômes possibles du Covid-19. Les conjonctivites, qui se produisent dans une petite proportion de cas de la maladie, avaient déjà attiré l’attention sur nos globes oculaires. Aujourd’hui, la filière de contamination potentielle se précise.

Une étude de l’université de Hong Kong publiée dans The Lancet Respiratory Médicine révèle que les yeux sont «une voie importante» pour le nouveau coronavirus, jusqu’à 100 fois plus infectieux que le Sras, ce qui explique la «transmissibilité plus élevée» du nouveau coronavirus par rapport à celui de 2002-2003.

Pourquoi c’est important. Les chercheurs ont constaté que le coronavirus Sars-CoV-2 est efficace pour infecter la conjonctive humaine et les voies respiratoires supérieures. Lors d’une précédente étude, cette équipe de chercheurs avait révélé que ce coronavirus pouvait rester en vie pendant plusieurs jours sur des surfaces lisses comme l’acier inoxydable, le verre et le plastique. Il est donc utile de rappeler qu’il est déconseillé de se toucher les yeux en lieux publics et important de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.