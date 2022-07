Le Bureau National du Parti CREDI s’est réuni ce Mercredi 27 Juillet 2022 pour examiner la situation économique, sociale et politique du pays.

Sur le plan économique et social , le B.N a réaffirmé l’attachement ferme du parti à la préservation du pouvoir d’achat des Sénégalais et de leurs conditions de vie décentes , à ce titre, le parti déplore la cherté du coût de la vie et les inondations récurrentes encore contactées dans plusieurs quartiers de Dakar. Le parti exprime toute sa sympathie et sa solidarité à l’endroit des populations sinistrés et interpelle encore l’état à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer aux populations l’accès facile aux denrées de première nécessité et à l’assainissement.

Sur le plan économique, le bureau politique a rappelé le principe inaliénable de « démocratie et bonne gouvernance » pour notre pays. De la conquête de l’indépendance, à la limitation des mandats du président de la République en passant par le multipartisme intégral et l’isoloir dans les bureaux de votes , notre démocratie s’est construite pierre sur pierre et au prix d’énormes sacrifices de nos concitoyens.

Aucun de ces actes démocratiques forts ne doit souffrir d’aucune velléité de remise en cause. Le « ni oui ni non » du Président Macky Sall a fini de laisser tout le monde perplexe et pour exclure définitivement une éventuelle Troisième Candidature pour le Président Macky Sall, l’opposition doit être largement majoritaire à la prochaine législature. Ainsi le CREDI réaffirme ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi et lance un appel à tous les militantes , militants et sympathisants à voter pour l’inter-coalition YEWWI-WALLU aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.Il s’y ajoute que la cohabitation ou coexistence institutionnelle est un phénomène institutionnel qu’il est intéressant de vivre pour notre progrès démocratique et notre démocratie n’en sortira que grandie.