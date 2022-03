Le Dalot de Diass…les inquiétudes d’Ibrahima Faye

Dalot de Diass : Des divergences partout… Par Ibrahima Faye

Parfois, il est bien de faire un brainstorming avec toutes les personnes pour éviter certaines divergences à Diass. Il en a beaucoup. Presque tous les combats qu’on mène pour l’intérêt de Diass se font dans la divergence. Ce texte donc, va parler d’un…Le dalot.

Le dalot (ci-dessous) est un ouvrage hydraulique semi-enterré recouvert d’une dalle, sorte de petit canal placé sous les remblais des routes ou des voies ferrées pour garantir une parfaite évacuation des eaux pluviales

Il y a plus d’une année les travaux à Diass sont lancés plors d’une cérémonie de organisée en grandes pompes par le directeur général de l’Aéroport international de Diass, Doudou Ka.

N’eut été des perturbations techniques et/ou financières, le dalot aurait déjà été « inauguré ». Car le délai contractuel était de 12 mois. Je vais m’abstenir des détails que nous connaissons tous. Je parlerai plutôt de la situation actuelle.

Le débat semble être porté sur un dalot carrossable, réalisable dans quatre années et un dalot non carrossable avec des voies aux alentours. Mais ce n’est pas tout. La dernière proposition du DG de l’AIBD était d’accompagner l’environnement du dalot par des lieux publics avec des bancs (bancs diahlé), du matériel de sports (fitness) des lampadaires solaires tout au long de l’ouvrage, des jardins publics pour les enfants entre autres. Des structures qui n’ont pas encore vu le jour.

Avant de faire ce texte donc, j’ai demandé à des experts de me parler un peu du dalot carrossable. Ils m’ont tous dit que c’était réalisable mais dont la durée de vie est limitée dans le temps : « Ça se calcule dès le début des travaux. Et pour celui de Diass, vu les travaux qu’ils font, ce n’est pas prévu ».

Donc, moi personnellement, je suis pour un dalot non carrossable avec des voies autour pour 3 raisons : La première, c’est que les voitures vont effectivement rouler autour, la deuxième c’est que les maisons qui sont menacées et qui ne peuvent pas attendre 4 ans seront protégées le plus vite, et la dernière raison, ce sont les accompagnements que j’ai cités dessus, un véritable pas vers le développement. Ça, c’est ma position personnelle de la situation. Il faut se remettre au travail. Et vite !

Ibrahima Faye

Citoyen local

Étudiant en 2ème année

Journalisme et Communication

Iseg