Égypte – Sénégal : le planning des lions dévoilé

En marge de sa confrontation avec l’Egypte pour le compte de la manche aller des barrages de la Coupe du Monde 2022, le regroupement de l’équipe nationale du Sénégal débutera ce lundi.

La tanière va affuter ses armes à Marrakech (Maroc) qui va servir de camp de base aux lions de la Teranga. « Nous (staff technique) allons voyager dans la nuit du samedi au dimanche pour arriver à Marrakech. On aura l’ensemble des joueurs normalement lundi. Ils vont atterrir vers 15 heures et on aura la première séance d’entrainement vers 19 heures, le temps de les laisser récupérer », a informé Aliou Cissé, ce vendredi.

Le Sénégal va s’entraîner le mardi et le mercredi avant de rallier la capitale égyptienne. D’ailleurs, Aliou Cissé et ses hommes vont s’entraîner jeudi au Caire. « Il s’agit bien entendu de la séance d’avant match le temps est court mais on aura 3 à 4 séances qui vont nous servir de préparation ».

A noter que les champions d’Afrique rallieront Dakar dans la soirée après le premier acte au stade international du Caire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn