Le dernier coup de poker de Sonko et ses avocats…Ils inventent

Piégés, Ousmane Sonko et ses avocats s’accrochent à un mirage

Il se trouve que parfois le maire de Ziguinchor, ses soutiens ainsi que ses avocats soient véritablement en panne d’idées. C’est ce qui arrive depuis quelques jours. En effet, de curieuses rumeurs sont propagées ces derniers temps à propos d’une libération de Ousmane Sonko qui serait plus qu’imminente. Quelqu’un qui se prétend saltigué est lui aussi entré dans la danse pour prédire la libération du maire de Ziguinchor. De la manipulation rien que de la manipulation.

Il a voulu jouer dans un registre qui finalement s’est montré plus grand que lui. Ousmane Sonko a pensé à un certain moment que le Sénégal était un pays conquis pour lui. Il s’est mis à défier les institutions de la République, à menacer des magistrats et des hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Conséquence de tout cela et avec les nombreux démêlés judiciaires dont il fait face, il est aujourd’hui en prison. Il y a été jeté comme un malpropre alors qu’il avait prédit le chaos pour le Sénégal si seulement Macky Sall osait le jeter en prison.

Ousmane Sonko est en prison, non pour la condamnation par contumace dont il fait l’objet dans le cadre de l’affaire Sweet Beauty, mais pour avoir malmené une femme gendarme en civil qu’il accusait de le filmer avec son téléphone portable qu’il lui confisquera. Il venait de tomber ainsi tout seul dans la gueule du loup. Les autorités n’attendaient qu’une telle bévue de sa part pour l’envoyer en prison, sans que cela ne soit pour sa condamnation par contumace dans l’affaire Sweet Beauty. Parce que Ousmane Sonko est mis en prison pour vol de téléphone portable, atteinte à la sûreté de l’Etat et appel à l’insurrection.

Ce qui a dérouté Ousmane Sonko et ses avocats qui ne s’y attendaient pas et pensaient que l’Etat allait commettre l’erreur d’aller cueillir Ousmane Sonko chez lui pour sa condamnation. Ils sont tombés dans leur propre piège. Ses avocats ont tenté en vain de faire croire que l’arrestation de leur client était liée à sa condamnation dans l’affaire Sweet Beauty et que du coup son jugement devait être cassé pour donner lieu à un autre procès, ils n’y parviendront pas.

Un autre jugement aurait entraîné de facto la mise en liberté de l’opposant radical. C’est cela que voulaient le leader de l’ex-Pastef et ses avocats. Seulement, leurs arguments seront battus en brèche par de nombreux juristes et par les autorités qui soutiennent que Ousmane Sonko fait l’objet d’une arrestation dans le cadre d’un autre délit commis par lui et qui a conduit à son arrestation.

Ousmane Sonko et ses avocats ont donc été obligés de changer de fusil d’épaule d’autant que le chaos indescriptible prédit par le leader de l’ex-Pastef s’il est arrêté, ne s’est jamais produit. Ayant vu qu’ils ont perdu sur ce plan, ils ont mis en place une autre stratégie qui consiste à faire entrer en grève de la faim Ousmane Sonko. Une stratégie conçue pour émouvoir l’opinion nationale et internationale sur le sort de Ousmane Sonko plongé par la suite dans le coma. Ce qui devait pousser les autorités à céder et à le faire sortir de prison.

Une stratégie qui s’est avérée finalement non payante. Ousmane Sonko après avoir rompu sa grève de la faim, a renoué avec elle. Malgré les discours alarmistes de ses avocats et de ses sbires sur son état de santé devenu dégradant, Ousmane Sonko est toujours maintenu en détention. Lui et ses défenseurs sont désespérés. Jamais, il ne s’attendait à un tel scénario.

Et maintenant, les avocats reviennent abattre leurs dernières cartes en propageant la rumeur comme quoi, Ousmane Sonko est en voie d’être libéré. Il ne s’agit que de manipulation. Quelle formule sera alors utilisée pour le faire libérer ? Ousmane Sonko fait l’objet d’une procédure judiciaire. Il n’a même pas été encore entendu par un juge d’instruction qui devra être désigné par le Procureur.

Son jugement pour les motifs pour lesquels, il a été arrêté n’a pas encore été fixé pour qu’il espère au moins obtenir la liberté provisoire. Or, on sait le temps que prend la machine judiciaire. Ensuite, est-il évident qu’il obtienne la liberté provisoire ? Tout ceci est la preuve que Ousmane Sonko, ses avocats ainsi que ses sbires cherchent toujours à manipuler les Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn