Le dernier pilier de Pastef s’effondre…Sonko seul face à son destin

Chaque jour qui passe vient avec son lot de malheur pour Ousmane Sonko. Il ne reste plus rien de l’empire bâti par le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Son manque d’expérience politique l’a conduit à réduire son fameux projet à sa plus simple expression. Toutes les personnes qui constituaient sa défense sont tombées. Le dernier pilier de ce parti est sur le point de s’effondrer dans la fuite d’un rapport de l’administration pénitentiaire sur l’état de santé du maire de Ziguinchor.

L’une des particularités de l’ex Pastef c’est le fait qu’il soit bien structuré. Chez les patriotes, chaque personne occupe une fonction bien définie. Cette structuration leur a permis de tenir tête à la puissante machine politique de Benno Bokk Yakaar depuis leur entrée politique. D’ailleurs, c’est l’une des causes de leur ascension fulgurante. Lors des dernières élections, Ousmane Sonko a réussi à placer ses hommes dans des mairies stratégiques. Et aussi au sein de l’Assemblée nationale. Malheureusement, il n’a pas su gérer cette ascension fulgurante.

Ousmane Sonko a joué à la roulette russe, et il a perdu. Le malheur ne venant jamais seul, il a entraîné ses partisans dans sa chute. De nombreux patriotes sont en prison. Les leaders les plus représentatifs sont derrière les barreaux. Les cas de Bassirou Diomaye Faye et Fadilou Keita pour ne citer que ces personnes suffisent à démontrer la saignée dans les rangs de l’ex Pastef. Les rares qui ne sont pas en prison ont tellement peur qu’ils sont réduits à être des opposants de salon. Mais il restait aux patriotes une carte maîtresse. Cet homme assurait la communication digitale de l’ex parti. Et jouait aussi le rôle d’expert judiciaire pour les patriotes.

Il s’agit de Amadou Ba arrêté ce week-end après son émission dans une télé de la place. Son arrestation est un coup dur pour Sonko et ses camarades. Le patriote de Thiès était le seul qui faisait une assez bonne communication pour Sonko sur la toile. Même s’il n’avait pas toujours raison, il trouvait toujours des réponses juridiques aux problèmes de l’ex Pastef. Une capacité qui faisait qu’il était toujours invité par la presse. Ses analyses, sur ses différentes plateformes de réseau social, sont largement publiées. D’ailleurs, il avait une importante mission à remplir pour le maire de Ziguinchor.

Selon Me Ciré Clédor Ly, Amadou Ba devait déposer le dossier physique de la requête du patriote en chef devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En effet, ladite cour doit statuer « en procédure d’urgence ce mardi 31 Octobre 2023 , sur la radiation de Ousmane Sonko, la dissolution de Pastef et la proposition d’une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et recommandée par les instruments juridiques du droit international des droits de l’homme », a déclaré la robe noire.

Maintenant reste à savoir si l’absence de Amadou Ba aura une conséquence directe sur cette procédure enclenchée par les avocats de l’ex Pastef. Si oui, Ousmane Sonko aura perdu toute chance d’être réintégré sur les listes électorales. La Direction Générale des Elections (DGE) refuse catégoriquement d’appliquer la décision de justice issue du tribunal de Ziguinchor. Sans mesure alternative, ce sera définitivement fini de la plus grande menace qui ait plané sur la tête du régime du président Macky Sall. La page Sonko sera définitivement tournée.

Il ne peut se passer autrement. Sonko a perdu le soutien de tout un peuple. Le patriote en chef a tellement commis d’erreurs en se lançant sur la voie de la révolution. Ses nombreux appels au combat ont coûté la vie à une trentaine de jeunes. Son refus de se plier à l’autorité l’a conduit à la prison de Sébikhotane. Pour ne rien arranger, son parti est complètement décimé par la machine judiciaire. Certains leaders sont en prison. D’autres se terrent dans leur petit salon douillet attendant que les jeunes portent le combat à leur place.

A ce rythme, c’est la fin assurée de Ousmane Sonko. Dénudé de tout soutien, il devra faire face à son destin. Tout comme les autres opposants envoyés en prison par le régime (Khalifa Sall et Karim Wade), le maire de Ziguinchor devra garder son mal en patience. Et gérer sa situation de détenu. C’est la seule voie qui s’offre à lui. Une nouvelle révolution n’est pas dans l’ordre d’idée des sénégalais. Qui cherchent à joindre les deux bouts face à la cherté de la vie.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru