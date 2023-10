Amadou Ba s’entoure des « hommes de Macky »…Dionne et Aly Ngouille coupent tout

Ils étaient tous du même camp et se symbolisaient par leur fidélité et leur loyauté à celui qu’ils appelaient tous, « le boss ». L’actuel Premier ministre Amadou Ba, son prédécesseur Mahammed Dionne et le ministre Aly Ngouille ont partagé la vision et le programme de Macky Sall pendant plus de 10 années consécutives. Aujourd’hui, tous les trois candidats, ne partagent plus les mêmes visions. Amadou Ba, candidat de Macky, veut poursuivre ses œuvres par la continuité. Mahammed Dionne et Aly Ngouille marquent leur territoire par la rupture totale avec la politique de Macky dont ils sont pourtant comptables…

La continuité de Amadou Ba face à la rupture de Dionne et Aly Ngouille…

Amadou Ba, toujours sous la tutelle du grand patron dont il gère le gouvernement, accepte la responsabilité qui lui incombe en continuant de poursuivre la politique du Président. Amadou Ba devant les électeurs au moment de la campane s’engage à défendre le bilan du Président de la République, ensuite à assurer la continuité de tous les projets engagés par Macky Sall, en y engageant évidemment ses propres projets.

Amadou Ba assume la continuité. Pour lui, le Sénégal se porte bien sous Macky Sall. Amadou Ba a été successivement ministre des finances, ministre des Affaires Étrangères et Premier ministre. Il est présentement le coordonnateur national de Benno Bokk Yaakaar. C’est dire que Amadou Ba a pris vraiment du galon auprès de Macky Sall au point d’être le candidat désigné de la mouvance présidentielle en février 2024. Amadou Ba est un candidat qui part à la conquête du pouvoir avec de nombreux atouts dans la manche.

Avec le soutien de son « boss », il compte gravir les marches du Palais au 1er tour du scrutin du 25 février 2024. Il l’a d’ailleurs dit en se montrant confiant que l’élection présidentielle à venir se jouera au premier tour. Amadou Ba fait tout pour remporter l’élection présidentielle de février 2024 dès le premier tour. Il s’appuie sur le bilan du Président Macky Sall qui s’engage à l’accompagner durant toute la campagne de l’élection présidentielle de février 2024.

D’ailleurs, les griots du Président sont devenus ses griots, les laudateurs du Président l’entourent, les marchands d’audiences du Président sont dans les salles d’attente de la Primature. En somme, la Primature est devenue un Palais en miniature. Cependant Amadou Ba pourra-t-il séduire l’électorat avec la continuité ? Il y en a qui veulent semer le doute à ce propos aux yeux des Sénégalais.

Au premier rang, deux ex-collaborateurs du Président Macky Sall dont on se demande leurs motivations en définitive. Les derniers discours de Mahammed Dionne et Aly Ngouille Ndiaye résonnent comme des critiques de la politique de leur ancien « Boss ». Mais pourquoi, s’en prennent-ils à ce point à Amadou Ba ? Pourtant, ils ont partagé le même gouvernement sous Macky Sall. La logique voudrait qu’ils partagent le même bilan.

Hélas, ce qui ne semble pas être le cas. Il y a d’abord le cas de Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a pourtant été Premier ministre de Macky Sall et son Directeur de campagne en 2019. C’est comme si, il n’entend plus assumer le bilan sous Macky Sall alors qu’il a été à son service et été un de ses plus grands défendeurs alors qu’il était à ses côtés.

Aujourd’hui, Mahammed Boun Abdallah Dionne déclare : « Pour promouvoir le renouveau démocratique, il nous faut promouvoir les libertés démocratiques. Il nous faut rendre à la Justice, grâce à des réformes consolidantes, tout son statut de pouvoir aux côtés de l’Exécutif et du Législatif ». Finalement, c’est un autre Mahammed Boun Abdallah Dionne que l’on découvre. (voir vidéo ci-dessous)

Celui qui était prêt à tout pour défendre Macky Sall en déclarant même face à la multitude du nombre de candidats en 2019, alors qu’il était Directeur de campagne de Macky Sall en 2019, que seules cinq candidatures allaient être retenues. Et celui qui se retourne aujourd’hui pour sous-entendre que la Justice est sous les ordres de l’Exécutif. Une véritable rupture opérée par Mahammed Dionne qui risque de payer.

Quant à Aly Ngouille Ndiaye, il n’y va pas de main morte. Il opère un virage à 360° en soutenant publiquement Ousmane Sonko qu’il a combattu pendant son compagnonnage avec Macky Sall. Aly Ngouille Ndiaye alors ministre de l’Intérieur, en avait fait voir de toutes les couleurs à Ousmane Sonko. Voilà qu’il se met à changer de couleur. Qu’est-ce qui a bien pu changer entre temps ? En tout cas, entre la continuité et la rupture, qui séduira l’électorat ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn