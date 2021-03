Le Fils de Sidy Lamine Niasse reçu par Macky

Fils du défunt Sidy Lamine Niasse, Cheikh Niasse a été reçu au Palais par le président de la République, Macky Sall. Une audience qui intervient après la suspension du signal de Walf Tv lors des récentes émeutes pour la libération de Sonko.

Le PDG de Walfadjri et le Chef de l’Etat ont également échangé sur la situation nationale du pays et la nécessité de préserver la liberté de presse tout en permettant audit groupe de presse de respecter sa ligne éditoriale qui est d’être «La Voix des Sans Voix».

Très à l’écoute, le Président Macky Sall a incité les médias à une plus grande responsabilité face aux nombreux périls qui menacent la stabilité du pays et la concorde nationale.