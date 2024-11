Côte d’Ivoire : le fils drogué sectionne les mains de sa mère à la mach.ette

A Bangolo (ouest de la Côte d’Ivoire), un fils sectionne à la machette les deux mains de sa mère lors d’une dispute à Zou

La localité de Zou, chef-lieu du canton Zarabaon, dans le département de Bangolo, a vécu une scène d’horreur, le vendredi 1er novembre 2024. Un individu sous influence des stupéfiants a sectionné les deux mains de sa génitrice dans une bagarre.

Une tragédie d’une violence inouïe a secoué la localité de Zou, chef-lieu du canton Zarabaon, dans le département de Bangolo, le vendredi 1er novembre 2024. Ce jour-là, un jeune homme, manifestement sous l’emprise de stupéfiants, a attaqué sa propre mère, lui sectionnant les deux mains dans un accès de fureur incompréhensible.

Les circonstances exactes du drame demeurent floues, mais selon les témoignages recueillis, le fils, réputé pour être un grand consommateur de drogues, avait pris sa dose quotidienne avant de s’en prendre violemment à sa mère. L’altercation a pris une tournure effroyable lorsque le jeune homme, armé d’une machette aiguisée, a attaqué la victime sans pitié.

Désemparée et sans défense, la mère n’a eu d’autre choix que d’utiliser ses mains nues pour se protéger, ce qui l’a malheureusement conduite à une issue tragique. En tentant de parer les coups, elle a perdu ses deux mains sous les assauts de son propre enfant.

Alertés par les cris de la mère, des habitants de Zou se sont précipités pour intervenir, mais, hélas, les dégâts étaient déjà faits. Face à cette scène insoutenable, les témoins, choqués, ont contacté les forces de l’ordre, qui se sont immédiatement rendues sur les lieux pour procéder à l’arrestation du fils, désormais considéré comme criminel aux yeux de la loi.

La victime a d’abord été transportée vers un centre de santé de Zou pour recevoir les premiers soins, avant d’être évacuée en urgence à l’hôpital de Bangolo. Cet établissement, disposant d’un plateau technique plus avancé, a pu stabiliser son état. Bien que ses jours ne soient plus en danger, la mère devra désormais affronter une nouvelle réalité, celle de vivre sans ses deux mains, à cause d’un acte d’une violence insensée perpétré par celui qu’elle avait élevé.

Aujourd’hui, le fils indigne doit faire face aux conséquences de son acte. Libéré de l’effet des drogues, il mesure à présent la gravité de ses gestes, mais le mal est fait. La communauté de Zou, profondément affectée par cet incident, questionne désormais l’impact destructeur de la drogue au sein de la jeunesse locale et appelle les autorités à renforcer les mesures de prévention contre ces substances qui gangrènent la société et fragilisent les familles.

Le fils indigne est désormais entre les mains de la justice de Man et devra répondre de ses actes criminels devant les autorités compétentes. La mère, malgré son traumatisme physique et moral, bénéficie du soutien de ses proches et des soins médicaux pour reconstruire, tant bien que mal, une vie marquée à jamais par cette agression d’une rare brutalité.

Source Linfodrome