Macky Sall et Karim Wade…l’insolence du luxe contre la misère des militants

Macky Sall et Karim Wade, respectivement leaders de l’Alliance Pour la République (APR) et du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) sont les seuls dirigeants politiques en Afrique de l’Ouest qui mettent en avant leurs intérêts et privilégient leur confort contre la misère de leur peuple. Le constat est amer mais les comportements de ces deux leaders prouvent qu’ils se sont engagés en politique pour être dans le luxe. Karim Wade vit dans le luxe au Qatar dans un hôtel 5 étoiles et Macky Sall vit à Marrakech au Maroc dans un Riad hyper luxueux. Pendant ce temps leurs militants et leurs sympathisants vivent entre les grenades lacrymogènes de la police et la cherté de la vie…

Macky Sall, tête de liste proportionnelle de la coalition Takku Wallu qui regroupe l’APR et le PDS dirige sa campagne pour les Législatives depuis Marrakech au Maroc. Karim Wade, leader du PDS après avoir mis à l’isolement son « vieux père » de 98 ans, gère le parti libéral depuis la suite présidentielle d’un hôtel situé au cœur de la capitale du Qatar. Ces deux hommes ont une particularité, c’est qu’ils adorent le luxe. Ils sont riches, réfléchissent en milliards de FCFA et envoient des miettes à leurs militants qui scandent leurs noms sur le terrain politique à Dakar. Bien qu’absents, ils sont omniprésents sur le champ politique.

Macky Sall absent mais tête de liste

Le 30 septembre, la coalition d’opposition Takku Wallu, qui regroupe notamment l’APR et le Parti démocratique sénégalais (PDS), fondé par l’ancien président Abdoulaye Wade et dirigé par son fils Karim Wade, annonçait investir le président Macky Sall comme sa tête de liste nationale, malgré son départ du Sénégal pour le Maroc. Et ce fut le début de « la campagne WhatsApp » d’un ancien président. Il avait promis de revenir battre campagne et avait même démissionné de son poste de poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète auquel il avait été nommé en novembre 2023.

Tous les militants de l’APR et de la coalition Takku Wallu espéraient voir Macky au Sénégal après cette démission. Le leader de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko, pris de panique à l’idée de voir Macky Sall revenir au Sénégal sur le terrain politique, proférait des menaces et avait même organisé une conférence de presse pour accuser publiquement l’ancien président d’avoir manipulé les chiffres de la dette et de la croissance du Sénégal. Sonko soulevait même la mise en place de la Haute Cour de Justice pour juger Macky Sall. L’ancien président avait réussi à se faire une place dans l’échiquier politique malgré l’annonce de son retrait au Maroc.

Mais au finish, Macky Sall a préféré son luxe de Marrakech au terrain politique de Dakar. Il mène une campagne avec son téléphone et ses applications. Macky Sall vit au Maroc entouré d’une dizaine de servants et servantes. Une entreprise de sécurité protège le Riad (demeure urbaine traditionnelle du monde arabe) 24h/24. L’ancien couple présidentiel (Macky Sall et Marème Faye Sall) vit dans un luxe qui n’a rien à voir avec la modestie de leur résidence de Mermoz à Dakar. Des personnalités de hauts rangs se bousculent à la porte de la famille Sall qui possède un bon carnet d’adresses. Macky laisse le terrain politique à Abdou Mbow et consorts.

Tout comme Karim Wade. Il vit dans le luxe de la suite présidentielle d’un super hôtel à 5 étoiles de Doha (capitale du Qatar) et laisse le terrain politique à ses inconditionnels, Saliou Dieng et Bachir Diawara. Karim Wade vit au Qatar avec ses filles et une accompagnatrice cher payée. Karim Wade passe son temps entre le Palais Princier de l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani qui se situe dans la vieille ville de Doha sur les rives du Golfe Persique et son hôtel 5 étoiles où il occupe tout un étage. Karim Wade ne veut pas mouiller le maillot comme les militants du PDS. Il ne participe plus aux manif politique…depuis 2013.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn