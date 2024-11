Sonko est foutu…La stratégie de l’opposition pour le battre

Ousmane Sonko aura beaucoup de mal à avoir sa majorité. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) fait face à une grosse résistance. La jeune génération d’opposants ne compte pas laisser l’ancien maire de Ziguinchor dérouler son agenda. Pour avoir ses 150 députés, le patriote en chef devra mouiller le maillot. L’opposition a élaboré une stratégie bien définie. Une stratégie qui est en train de pousser le parti au pouvoir dans ses derniers retranchements.

Honoré Balzac disait de Nicolas Machiavel : « Nos hommes politiques d’aujourd’hui sont bien loin des Machiavels que les flots populaires ont élevés, en 1793, au-dessus des tempêtes». Et il n’avait pas tort. Machiavel était un homme d’État dépourvu de scrupules qui n’hésitait pas à employer toutes sortes de ruses, de tromperies pour réaliser ses desseins et servir ses intérêts. Une stratégie que certains de nos hommes politiques tentent d’adopter face à Ousmane Sonko qui n’hésite pas à leur tirer dessus.

A chaque fois que Sonko prend la parole, il n’hésite pas à s’en prendre à ses adversaires. Le dernier que le leader de Pastef a ciblé est Barthélémy Dias. «Mane Mako Diokhone Mairie Bi (c’est moi qui lui avait donné la mairie)», avait lancé le leader de Pastef tout en déclarant que les mairies doivent être auditées, notamment la mairie de Dakar. «Il m’a déçu», avait-il poursuivi. La tête de liste de Pastef a multiplié ses genres de sorties. Aucun des membres de la coalition Samm Sa Kaddu n’a été épargné par les patriotes. De quoi faire réagir cette nouvelle opposition.

Depuis quelques jours, c’est la jeune génération qui tire les ficelles. Parmi la nouvelle opposition, Barthélémy Dias et Bougane Guèye mènent la résistance face aux patriotes. Ils ne laissent aucune marge de manœuvre à Sonko. « J’ai été éduqué par les abbés, et toi, je ne sais pas quel démon t’as éduqué… Ton père est décédé, je ne vais pas parler de lui. J’ai une fois salué ta mère, je ne vais pas parler d’elle non plus. Mais la prochaine fois que tu parleras encore de mon père, tu sauras que tu n’es pas indiscipliné », avait servi Dias-fils à son frère ennemi.

Cette opposition sera un véritable problème pour Sonko. Elle adopte la stratégie du leader de Pastef lorsqu’il était dans l’opposition. Barth et ses alliés ont choisi la voie de la confrontation. Le nom de leur coalition en dit long. «Samm Sa Kaddu» (Respecter sa parole), une manière pour ces opposants de pousser le patriote en chef à respecter sa parole. L’opposition utilise la VAR contre le patriote en chef. Tous les moyens sont bons pour faire passer Sonko comme quelqu’un qui a un problème avec la vérité.

«Je préfère être un voleur plutôt qu’un menteur. Un menteur qui plus est, a été jugé et condamné pour ses mensonges, donc certifié». Voila les piques que lançaient Bougane à Sonko le jour de la Tabaski. Depuis lors, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp peint le patriote en chef sous ses habits les plus sombres. D’ailleurs, beaucoup voyaient l’arrestation de Bougane comme une manière pour Sonko de freiner un opposant. Mais faut dire que cela n’a fait que le rendre plus virulent face au patriote en chef qui veut tout contrôler.

La stratégie de l’opposition fait des dégâts. Beaucoup de sénégalais remettent en cause la légitimité de Sonko. Surtout que le Pastef continue de renier ses principes. De quoi pousser Barth et Cie à passer à un autre niveau.

En marge des élections législatives, des accords d’intercoalition sont signés entre les coalitions électorales Jàmm ak Njerin, Sàmm Sa Kaddu et Takku Wallu. Ces accords concernent de nombreuses circonscriptions. Objectif, faire bloc contre Ousmane Sonko. Ces jeunes opposants veulent imposer au pouvoir la cohabitation à l’Assemblée nationale. Mais aussi leur tenir tête de la même manière que Pastef le faisait dans l’opposition. Raison pour laquelle certains patriotes raillent Bougane en l’accusant de copier l’ancien maire de Ziguinchor.

Comme le disait Machiavel, «un changement en prépare un autre». La bande à Barthélémy Dias est en train de se positionner. La venue de Diomaye et Sonko a changé la configuration politique. Désormais c’est la jeune génération de leaders qui tient tête au tonitruant Ousmane Sonko. Le leader du Pastef minimise cette opposition. Malheureusement pour lui, il risque d’avoir une très grosse surprise après la chute du mythe Pastef qui a déçu beaucoup de sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn