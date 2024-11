Alassane Kitane : « Ousmane Sonko se permet toutes les outrances… »

Une honte pour le Sénégal.

Combien de fois des pastefiens ont exercé une violence sur des gens proches du régime Macky Sall ? Combien de fois des manifestants de l’opposition de l’époque ont exercé des violences contre le régime de Diouf ? Combien de fois l’opposition à Wade a exercé une violence sur les militants de Wade ?

Personne n’a jamais entendu un PM ou un chef d’État s’exprimer de façon aussi grossière. Ousmane Sonko se permet toutes les outrances comme Yaya Diame et tous les autres apprentis dictature. Sa façon de s’adresser de ses ministres et au président de la république est révélatrice d’un malaise ou plus exactement d’un mal être, d’un être disloqué.

Il ne peut s’empêcher d’insérer l’injure dans un jeu de langage pour humilier son interlocuteur. Le père de Barthélémy est un homme politique, il faut l’attaquer indépendamment des actes de Barthélémy.

La violence symbolique est pire que celle physique car elle s’attaque à une identité qu’elle déchire, méprise ou nie. Elle chosifie la personne en la réduisant à une faute qu’on lui impute faussement.

Tel est le modus operandi des pastefiens.

Au lieu de vous dire pourquoi critiquez-vous Sonko, ils te disent : << ta haine contre Sonko>>. Quelle bêtise ! Depuis quand s’opposer à quelqu’un signifie-t-il le haïr ? L’effet recherché ici c’est de rendre impossible l’altérité, la différence. Ce qui devrait faire l’objet d’un débat pour arriver à un consensus qui serait la prémisse de la délibération est ainsi imposé comme un absolu, une évidence. L’escroquerie qui se cache derrière cette violence symbolique est d’occulter la faiblesse intellectuelle et morale de l’agresseur. Ils savent qu’ils ne sont pas façonnés à argumenter, ils éructent des sentences.

C’est ainsi que dans une discussion, il n’est pas rare de voir ou entendre un pastefien dire « je ne suis pas de pastef, mais je souhaite que les nouvelles autorités réussissent… » Beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte que derrière cette façon de parler il y a une injure : ceux qui critiquent les nouvelles autorités souhaitent leur échec. Quel mensonge ! Quelle malhonnêteté ! Quand un interlocuteur te fait cette remarque, il t’insulte en te catégorisant ennemi du saint. C’est extrêmement violent et déloyal : voilà comment on exerce une double coercition sur son interlocuteur et qu’on ferme toute porte à la contestation.

Ainsi donc le régime devient irréfutable. Et puisqu’il est saint ou sanctifié, les opposants récalcitrants que rien ne peut ébranler deviennent la cible de violences physiques. La violence est consubstantielle au populisme et au fascisme. Elle est multifonctionnelle : susciter la peur et l’humiliation est la fonction la plus visible, la plus banale. Mais la fonction la plus sournoise de la violence (qu’elle soit physique ou symbolique) c’est d’être fédératrice de la foule. Les esprits primitifs et bornés voient dans la violence avec laquelle une cause s’affirme la preuve de sa justesse et de sa légitimité. Les hooligans de Trump n’ont pas attaqué le Capitole pour simplement se venger de leurs adversaires démocrates ou pour leur faire peur. Ils ont agi de façon si lâche pour se convaincre eux-mêmes ( avec leurs partisans) de la noblesse de leur cause. Cette façon de faire est une sorte de prestidigitation mentale dont le but est de convertir le mal rn bien. En violentant ses adversaires, le fasciste les inhibe doublement : il les blesse psychologiquement (par la peur qu’il leur inspire et qui les inhibe) et physiquement (traumatisme) pour l’exhiber comme trophée de la défaite de l’autre. Le populiste est un monstre dans son âme, un pervers narcissique.

La sanctification ou plus exactement la course effrénée à la sanctification d’une personne a comme mobile psychologique inconscient la dissipation d’une souillure originelle qui l’accompagne et qui orne son visage comme un médaillon du mal et de la honte. Tous les fascistes utilisent ces deux formes de violence : physique et symbolique. Ce qu’elles ont en commun c’est qu’elles sont ressenties de façon subjective par la victime qui peut finir par s’auto-culpabiliser. La victime se sent inférieure, elle est désormais dans une angoisse identitaire, elle doute désormais de son identité et de sa valeur.

À force de prendre des poissons humains dans ses filets sataniques, le fasciste finit toujours par créer un peuple de moutons de panurge. Car ceux qui renoncent à leur capacité critique ont abdiqué de leur identité personnelle, ils ont décidé de sacrifier leur identité personnelle et collective en la noyant dans celle d’un autre. Et dire qu’il y en a parmi nous qui n’ont même pas d’identité ! Offrir une identité, un nom, un palmarès à ceux qui n’en ont jamais eu, c’est comme donner le paradis à un habitant du désert.

La chosification de l’adversaire est une forme de violence symbolique qui consiste à dissoudre une personne humaine dans une situation (réelle ou factice), à un quolibet. L’expression » gens du système » s’inscrit dans ce sens : on dissout ton moi dans l’identité honteuse d’un groupe qu’on a identifié comme le mal absolu. C’est très violent, mais ça fonctionne.

Alassane K. KITANE