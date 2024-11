Législatives 2024 : Alioune Sarr appelle à voter la liste de Pastef

Donner la majorité à la Coalition Pastef, telle est la volonté exprimée par Alioune Sarr. Pour le leader de l’Alliance pour le Sénégal, c’est pour éviter tout blocage entre l’Exécutif et le Législatif. «L’appel de l’Alliance pour le Sénégal est de donner une large majorité au Président Bassirou Diomaye Faye et à la liste Pastef. Parce que nous considérons que le Sénégal est à un tournant et doit être à l’abri d’un blocage institutionnel entre l’Exécutif et le Législatif», a demandé l’ancien ministre du Commerce et des transports aé­riens à ses militants de la Medi­na, dirigés par Babacar Guèye.

A en croire l’ancien ministre des Transports aériens et du tourisme sous Macky Sall, jamais dans l’histoire du Sénégal un parti au pouvoir n’a perdu la majorité à l’Assemblée nationale. «Nous le fondons sur l’histoire politique sénégalaise. Depuis 1960, jamais un chef d’Etat a eu une minorité à l’Assemblée nationale», a-t-il rappelé. Et pour l’intérêt du pays, il faut donner la majorité au parti au pouvoir. Car «le Sénégal a besoin de stabilité, de cohérence pour permettre au président de la République d’engager des réformes», a fait savoir Alioune Sarr.

En plus de sa volonté de soutenir le parti au pouvoir, Alioune Sarr condamne avec la dernière énergie les violences notées dans la campagne électorale. «L’Alliance pour le Sénégal exprime sa vive préoccupation face à ces violences. Elles n’ont pas leur raison d’être dans un processus démocratique. Nous lançons un appel à la stabilité, à la retenue, car une mise en péril de la stabilité du pays ne les épargnera pas», a indiqué le président de l’Alliance pour le Sénégal dans Le Quotidien. Avant de lancer un appel aux jeunes de son parti en les invitant à faire montre de leur expertise en se basant sur les valeurs du «ngor» et du «joom».

«Nous lançons un appel à la jeunesse en leur donnant trois conseils. Le premier, c’est qu’ils développent leur expertise, leur compétence. Le second est qu’ils soient ancrés dans les valeurs sénégalaises, africaines. Le troisième, c’est d’avoir une ambition pour son pays», a suggéré M. Sarr. En outre, Alioune Sarr n’a pas manqué de se réjouir de la forte mobilisation de ses militants en vue de la campagne électorale, qu’il a invités à se préparer dès maintenant pour les élections locales lors desquelles il compte investir Babacar Guèye pour la mairie de la Médina.

«Nous sommes venus à la rencontre de nos militants à Médina, dirigés par le camarade Babacar Guèye. Vous avez vu la très forte mobilisation dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives, mais aussi de la massification de notre parti Alliance pour le Sénégal qui est présent dans les 46 départements du Sénégal et de la diaspora. Il est important de préparer les militants pour les élections législatives et celles à venir, car un parti est créé pour la conquête du pouvoir», a déclaré Alioune Sarr.