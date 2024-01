Le Forum du Justiciable demande aux candidats de faire…

COMMUNIQUE DE PRESSE DU FORUM DU JUSTICIABLE SUR LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Forum du justiciable se félicite des décisions du Conseil constitutionnel qui symbolisent la vitalité de notre Etat de droit et notre maturité démocratique. Ces décisions qui arrêtent la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024 montrent ô combien le Sénégal dispose d’institutions fortes, indépendantes et impartiales.

Maintenant que la liste définitive est publiée, nous demandons aux différents candidats de faire de cette élection un moment de compétition programmatique dans un esprit de fraternité et de cohésion. Une élection présidentielle qui doit consolider nos acquis démocratiques et notre État de droit.

À cet effet, le Forum du justiciable, invite tous les acteurs, et plus particulièrement les jeunes, à participer massivement à cette élection, mais dans le respect des lois et des règlements du pays et en bannissant toutes formes de violences. Nous invitons les jeunes à s’impliquer, à participer et à faire entendre leurs voix, mais dans le respect et dans la sérénité. Les jeunes qui ont une responsabilité immense dans la construction de notre cher pays ne doivent plus accepter d’être des agents de la violence, mais plutôt des acteurs de la cohésion sociale et de la paix.

Le Forum du justiciable, fidèle à ses principes et convictions, va jouer pleinement sa partition d’observateur indépendant, à équidistance des différentes chapelles politiques. Le grand peuple sénégalais doit sortir vainqueur de l’élection présidentielle du 25 février prochain.

Fait à Dakar, le 22 janvier 2024