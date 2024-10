Le FRAPP demande au gouvernement de réévaluer ses relations avec le FMI et…

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire (FRAPP) exhorte le gouvernement à réévaluer ses relations avec le FMI et la Banque Mondiale. Le mouvement suggère d’adopter des solutions africaines basées sur les ressources locales. Selon un communiqué, le développement du Sénégal doit être conçu pour et par les Sénégalais.

Le FRAPP a émis un avertissement au gouvernement concernant la nécessité de « s’affranchir des diktats du FMI et de la Banque Mondiale ». Ces institutions sont accusées d’imposer des réformes qui compromettent la souveraineté économique et affaiblissent la capacité du pays à répondre aux besoins de sa population. Le Sénégal serait encore affecté par les « erreurs coûteuses des Plans d’Ajustement Structurel », lesquels auraient exacerbé les inégalités et créé une dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux.

Guy Marius Sagna et ses collègues critiquent les recommandations du FMI, comme la suppression des subventions énergétiques, estimant qu’elles servent uniquement à garantir le remboursement de la dette, au détriment du développement national. Ces policies seraient dictées par une orthodoxie budgétaire qui néglige les réalités locales.

Pour sortir de cette situation, le FRAPP propose que le gouvernement prenne ses distances avec les institutions financières internationales. L’Agenda National de Transformation 2050 devrait être une occasion de redéfinir les relations avec ces entités et de protéger l’autodétermination du pays. Le FRAPP appelle à construire une économie souveraine, solidaire et résiliente, en rompant avec les modèles imposés de l’extérieur.

Enfin, le mouvement encourage le gouvernement à choisir une voie souverainiste, à dire non aux politiques d’austérité imposées, et à privilégier des solutions africaines. Le développement doit respecter la dignité et la souveraineté du peuple sénégalais.