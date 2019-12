Le froid arrive, ainsi que les films de Noël !

Rien de mieux que de profiter d’un bon film chez soi, après une longue journée ! En effet, l’hiver arrive à grands pas, le froid s’installe, les heures se réduisent et le fait de profiter d’un bon film avec une couverture, un fauteuil confortable et une tasse de thé ou de chocolat peut venir, tout de suite, à l’esprit !

C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous tenons à partager avec vous les plateformes qui peuvent vous offrir tout le confort de profiter d’une séance film à la maison. Si l’on commence à chercher, on peut se retrouver à une longue liste de plateformes qui offrent des films, à tout va. Une de ces grandes plateformes c’est 123movies.

Des films de tout genre, comédie, romance, thriller, horreur, documentaires, mangas et même des films pour les enfants, et tout cela disponible sur votre téléphone, tablette ou bien sur votre ordinateur. Bien évidemment, vous pouvez en profiter pour regarder vos films sur grand écran, avec un câble HDMI relié à votre ordinateur.

Regarder un film au cinéma ou chez soi ?

Aller voir un film au cinéma peut être un grand moment de divertissement, que ce soit pour les plus jeunes comme pour les adultes. Nous pouvons profiter d’un moment en famille, entre amis, en couple ou tout seul. Cependant, un grand nombre de raisons font que l’on fait un pas en arrière, quand il s’agit d’aller voir un film, dans une salle de cinéma.

Tout d’abord le prix d’une entrée de cinéma. Si bien sûr, on ne dispose pas de bons de réductions, de prix étudiants, ou autre décompte qui peut faire baisser un peu le prix des salles de cinéma. Les prix élevés font que les spectateurs préfèrent profiter d’un film chez eux, et ne profiter que des sánces de cinéma pour des exceptions.

Des salles pas souvent comme nous les attendons. Bien que les salles soient nettoyées entre chaque séances, nous pouvons nous retrouver avec des sièges ou des sols sales. Sans compter que les sièges ne sont pas souvent de tout confort, si on le compare au fauteuil de notre maison.

Lorsqu’on va dans une salle de cinéma, on doit se rappeler que l’on va voir un film avec d’autres spectateurs, ce qui fait que certaines personnes peuvent ne pas respecter le silence, et faire que nous perdions le fil de l’histoire du film. Chose qui n’arrivera jamais chez nous !

La disponibilité des films. Nous voulons voir un film en concret et a une heure précise ? Chose presque impossible avec les salles de cinéma. Après une longue journée de travail, nous n’avons pas forcément le temps et l’envie de nous déplacer et d’aller au cinéma. D’où le grand inconvénient de ne pas pouvoir choisir l’heure qui nous convient le mieux.

Quels films peut-on voir sur 123movies ?

La structure de la page est très bien organisée, et pas besoin d’être un génie pour pouvoir regarder un film chez soi. Vous pouvez choisir les films les plus récents, ou bien les choisir par genre et date de sorties ! Une option parfaite pour ceux qui ne savent pas quoi regarder sur la plateforme.

On peut profiter des films qui sont encore disponible dans les salles de cinéma. Car oui, 123movies maintient toujours son site à jour, pour être sûr de profiter des nouveautés, sans plus attendre.

Reine des neiges 2, ou bien aussi connu sous le nom de Frozen. Après 6 ans du premier succès de la première partie. Disney a donné suite au film. Où l’on retrouve les aventures de Elsa. Cette fois-ci la jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans cette partie, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver.

Noel arrive, et les films de Noël avec ! Bientôt disponible sur votre plateforme, vous allez pouvoir profiter de Last Christmas, une comédie romantique avec Emilia Clarke. Où Kate traîne derrière elle un tas de mauvaises décisions et parcours dans les rues Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, le seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. Mais un beau jour, elle rencontre Tom, qui semble voir en elle bien plus que ceux qu’elle veut montrer. Alors que leur amour était improbable, il suffisait juste d’ouvrir un cœur brisé et laisser la magie de Noel faire les choses.

N’attendez plus et commencez à profiter des films de manière simple et rapide tel et comme nous vous avons conseillé aujourd’hui ! Partagez en famille, avec vos amis, en couple ou même seul un bon film accompagné d’un repas ou même du popcorn ! Qu’attendez-vous pour profiter d’un moment aussi spécial ? Surtout avec les fêtes de Noël qui se rapprochent à grands pas !