Le gaz butane introuvable dans certains points de vente

A Dakar, les bonbonnes de gaz butane les plus utilisées par les ménages sont 9 kg, 6 kg et 2,7 kg, couvrant presque 91% de la demande. Depuis le début du ramadan, certains consommateurs se plaignent de la rareté sur les points de distribution. Cet après-midi du mardi 5 avril 2022, à Grand Yoff, au quartier « Dépôt gaz », non loin de l’Hôpital Idrissa Pouye (ex-Cto), une dizaine de femmes font la queue, dans l’espoir de trouver une bouteille de gaz. Sur les deux bords du trottoir, les charrettes et camionnettes sont alignées de façon désordonnée, créant un petit bouchon.

« Aidez-nous vous aussi, nous venons de loin. Nous risquons de rater le repas pour la rupture », supplie une dame d’un âge mûr. « Patientez ! Je ne vous promets rien, mais une camionnette doit venir bientôt et tout le monde sera servi », rassure le vigile. « Le dépôt gaz » de Grand Yoff est le plus grand point de rassemblement du gaz butane de la commune.

La moindre pénurie peut impacter tous les vendeurs au détail. « Dès que tu vois les femmes venir ici en nombre, c’est qu’il n’y a pas de gaz dans les boutiques », constate un charretier. Ainsi, sur sept boutiques visitées, six ont affirmé qu’ils sont en manque de gaz butane depuis le samedi, à l’exception d’un boutiquier qui ne dispose que des bouteilles de 9 kg.

A la station d'essence du rond-point liberté 6, plusieurs camionnettes vides sont stationnées. Derrière les volants, certains chauffeurs dorment à poings fermés. En face, le bâtiment servant de stock est presque vide. « Le samedi, on a fait la distribution auprès de nos clients. Aujourd'hui, on n'en a pas, toi-même tu l'as constaté », confie un chauffeur.