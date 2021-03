Le gouvernement ferme les écoles à partir de lundi

A la suite des évènements douloureux ayant entrainés des saccages et des pillages, le gouvernement sénégalais a décidé de fermer les écoles à partir de demain lundi 08 mars 2021et ce pendant toute la semaine.

Voici le communiqué conjoint du ministères de l’éducation et de la formation professionnelle sur la fermeture des écoles.

Rappelons que les scènes de pillage et de saccage ont fait suite à la mise en garde à vue de Ousmane Sonko, leader du parti Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) accusé de viols répétitifs, menace de mort et troubles à l’ordre public