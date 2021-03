Affaire Sonko-Adji Sarr…des « forces extérieures » identifiées

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Aïssata Tall Sall, a déclaré que des « forces extérieures » seraient à l’origine des manifestations notées depuis l’arrestation du leader de Pastef.

Des forces tapis dans l’ombre

« Je parle de toutes ces forces extérieures que nous avons eu à identifier. Tapis dans l’ombre, ils sont en train de manipuler quelques sénégalais et qui malheureusement, peut-être, n’ont pas encore compris la portée dangereuse de ce qui est en train de se jouer là. C’est à eux que nous parlons. Et c’est pour ça que nous demandons à notre peuple de comprendre ce dont il est question aujourd’hui. Et le comprenant, de savoir que c’est notre pays que nous devons défendre », a fait savoir la chef de la diplomatie sénégalaise sur France 24.