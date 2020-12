La nouvelle vision de Me Aissata Tall Sall, première femme ministre des Affaires Étrangères

Connue par ses analyses pertinentes et ses sorties sur la situation régionale et internationale Me Aissata Tall a eu à défendre la politique du Sénégal à l’hexagone avant qu’elle ne soit nommée ministre des Affaires Étrangères par le président de la république Macky Sall.

Sa nouvelle vision est Claire comme eau de roche.

En effet, elle veut prôner une diplomatie de proximité voire qui place les intérêts du Sénégal au cœur de ses actions.

Ladite diplomatie repose sur un diptyque, c’est à dire qu’elle soit rayonnante d’abord et efficace ensuite.

Enfin partout où se trouve les intérêts du Sénégal, elle sera en mesure de les défendre avec courage.

Étant envoyé spécial du président de la république à un moment donné et avocate de moult clients dans la sous région et à l’international, la cheffe de la diplomatie Sénégalaise est loin d’être dans un domaine inconnu mais connu.

Par Abdou Ndiaye