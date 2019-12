Le grand acteur indien Kushal s’est…suicidé

Un acteur de Bollywood s’est suicidé dans son appartement de Mumbai la nuit dernière après avoir laissé une note à son fils en bas âge.

Peu de temps après la découverte de Kushal Punjabi, 37 ans, dans son appartement de Pali Hill, à Mumbai, des amis de la star de Bollywood ont déclaré qu’il souffrait de dépression .

Punjabi, qui est devenu célèbre en remportant la version indienne de Total Wipeout, a laissé une note de suicide consacrant la moitié de sa succession à son fils de trois ans, Kian.

L’autre moitié doit être partagée entre sa sœur et ses parents. Il laisse également dans le deuil Audrey Dolhen, sa femme et la mère de l’enfant en bas âge.

Les autorités indiennes ont déclaré n’avoir rien trouvé de suspect dans la maison et ont déposé un rapport de décès accidentel.

Punjabi, qui se décrivait comme «Dancing Daddy», a été salué comme l’un des meilleurs acteurs masculins de Bollywood de sa génération.

Il a commencé sa carrière en tant que danseur et chorégraphe en 1995 et a joué dans un certain nombre de séries télévisées et de parties de bits dans des films de Bollywood.

Il a récemment joué dans le thriller de 2017, Ishq Mein Marjawan.

Sur Instagram, la star s’est décrite comme: « Papa dansant, acteur, motard, drogué de voyage / aventure / fitness, cinéphile, accro au café noir et à la matière grise. »